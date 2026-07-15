England vs. Argentina: भारत में फ्री में कैसे देखें फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मैच का Live टेलीकास्ट

England vs Argentina FIFA World Cup 2026: अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच इंटरनेशनल फ़ुटबॉल की सबसे मशहूर अंतर-महाद्वीपीय प्रतिद्वंद्विताओं में से एक है. दोनों टीमें 14 बार आमने-सामने आ चुकी हैं, जिसमें इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा है, इंग्लैंड ने छह मैच जीते हैं जबकि अर्जेंटीना ने तीन, और पांच मैच ड्रॉ रहे हैं. फीफा वर्ल्ड कप में, इंग्लैंड ने अर्जेंटीना के खिलाफ खेले गए पांच मैचों में से तीन में जीत हासिल की है, इंग्लैंड ने अर्जेंटीना को 1962, 1966 और 2002 में हराया था.अर्जेंटीना की एकमात्र रेगुलर-टाइम जीत 1986 के क्वार्टर-फ़ाइनल में मिली थी, जब डिएगो माराडोना ने 'ला एल्बिसेलेस्टे' (अर्जेंटीना टीम) को प्रेरित करते हुए 2-1 की जीत में दो गोल किए थे. इस मैच में उनका 'हैंड ऑफ़ गॉड' और 'गोल ऑफ़ द सेंचुरी' शामिल था.

उनका एक और वर्ल्ड कप मुकाबला 1998 के राउंड ऑफ़ 16 में 2-2 से ड्रॉ रहा था, जिसके बाद अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूट-आउट में 4-3 से जीत हासिल की.​​यह मैच डेविड बेकहम के रेड कार्ड और रोमांचक शूट-आउट, दोनों के लिए याद किया जाता है. हालांकि, बेकहम ने चार साल बाद 2002 FIFA वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के खिला इंग्लैंड की 1-0 की ग्रुप-स्टेज जीत में पेनल्टी स्पॉट से विजयी गोल करके अपनी पिछली गलती का प्रायश्चित करने में सफलता हासिल की थी. इंग्लैंड ने दोनों टीमों के बीच हालिया मुकाबला भी जीता है, 2005 में एक इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच में उन्होंने अर्जेंटीना को 3-2 से हराया था.

भारत में इंग्लैंड बनाम अर्जेंटीना का मैच लाइव कहां देखें

भारतीय फ़ुटबॉल फैन्स इस मैच को टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, दोनों पर लाइव देख सकते हैं.

भारत में फ्री में कैसे देखें Live मैच

सेमीफाइनल मैच का का लाइव प्रसारण फ्री में DD स्पोर्ट्स पर होगा, जिससे यह DD फ़्री डिश पर भी उपलब्ध होगा.

भारत में किस चैनल पर देखें Live मैच

यह मैच Unite8 स्पोर्ट्स पर भी दिखाया जाएगा.

भारत में कैसे देखें Live स्ट्रीमिंग

यह मैच ZEE5 पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, जो भारत में FIFA वर्ल्ड कप 2026 के लिए आधिकारिक डिजिटल राइट्स होल्डर है। लाइव स्ट्रीम देखने के लिए फ़ैंस को FIFA वर्ल्ड कप का खास सब्सक्रिप्शन पैक लेना होगा.

इंग्लैंड vs अर्जेंटीना सेमीफ़ाइनल: किसमें कितना है दम !

जीतने वाली टीम FIFA वर्ल्ड कप 2026 के फ़ाइनल में जगह बनाएगी, जहां पहले सेमीफ़ाइनल में फ़्रांस को 2-0 से हराने के बाद स्पेन उनका इंतज़ार कर रहा है.अर्जेंटीना क्वार्टर-फ़ाइनल में स्विट्ज़रलैंड को हराकर डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरी है, जबकि इंग्लैंड ने नॉर्वे को हराकर छह दशकों में अपनी पहली वर्ल्ड कप जीत की ओर बढ़ना जारी रखा है. इस मैच का व्यक्तिगत महत्व भी है. मेसी, किलियन एम्बाप्पे के साथ गोल्डन बूट की रेस में बने हुए हैं, जबकि हैरी केन इंग्लैंड को उनके दूसरे वर्ल्ड कप फ़ाइनल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे.

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