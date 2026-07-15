FIFA World Cup 2026: एम्बाप्पे का टूटा दिल, स्पेन के खिलाफ सेमीफाइनल में फ्रांस के हार की ली जिम्मेदारी

France captain Kylian Mbappe on Lose vs Spain: फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे ने माना कि FIFA वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में स्पेन से 2-0 की हार के बाद उनकी टीम अपने गेम प्लान को ठीक से लागू नहीं कर पाई. उन्होंने कहा कि 'लेस ब्लूज' (फ्रांस की टीम) ने विपक्षी टीम को मैच की गति तय करने का मौका दिया. टूर्नामेंट से फ्रांस के बाहर होने के बाद 'द एथलेटिक' के हवाले से फॉक्स से बात करते हुए एम्बाप्पे ने कहा कि टीम की रणनीति स्पेन पर आक्रामक रूप से दबाव बनाने और उन्हें मिडफील्ड में कंट्रोल न करने देने की थी, लेकिन उन्होंने माना कि वे इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए.

एम्बाप्पे ने फॉक्स से कहा, "यह हमारे लिए मुश्किल था. रणनीति के तौर पर, हमारा प्लान था कि उन पर दबाव बनाएं, वन-टू-वन खेलें, और उन्हें मैच की गति तय करने या अपनी मर्ज़ी से खेलने न दें. वे गेम और बॉल पर कंट्रोल रखना चाहते हैं." फ्रांसीसी कप्तान ने कहा कि स्पेन की मिडफील्ड को बहुत ज़्यादा आज़ादी दी गई, जिससे 'ला रोजा' (स्पेन की टीम) ने बॉल पर कब्ज़ा बनाए रखा और मैच पर कंट्रोल कर लिया.

उन्होंने आगे कहा, "हमने उन्हें ऐसा करने दिया. हमने मिडफील्ड को खेलने के लिए बहुत ज़्यादा समय दिया और उनमें खेलने की काबिलियत है. जब आप स्पेन के प्लान को नहीं बदलते तो मुश्किल होती है. पेनल्टी से भी उन्हें गेम में वापसी करने में मदद मिली और फिर उन्होंने दूसरा गोल किया, और हममें फाइनल तक पहुंचने की काबिलियत नहीं थी."

एम्बाप्पे ने ली हार की जिम्मेदारी

एम्बाप्पे ने हार की ज़िम्मेदारी भी ली और कहा कि कप्तान की भूमिका के साथ आलोचना भी आती है. उन्होंने कहा, "जब आप जीतते हैं तो सारी वाहवाही आपको मिलती है, लेकिन जब आप नहीं जीतते तो आपको ही दोष लेना पड़ता है. यह मेरे खेल और मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, और कप्तान के तौर पर मुझे सारी जिम्मेदारी लेनी होगी. हम फाइनल में जाना चाहते थे, लेकिन नहीं जा पाए और लोग जो कहते हैं, उसे हमें स्वीकार करना होगा."

शनिवार (स्थानीय समय) को होने वाला तीसरे स्थान के लिए प्ले-ऑफ मैच फ्रांस के मैनेजर के तौर पर डिडिएर डेसचैम्प्स का आखिरी मैच होगा.

फॉक्स के साथ मैच के बाद इंटरव्यू में जब एम्बाप्पे से उस मैच के महत्व के बारे में पूछा गया, तो फ्रांसीसी कप्तान ने कहा, "फ्रांसीसी लोगों और एक मैनेजर के तौर पर डिडिएर हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है." उन्होंने कहा, "उनके लिए अभी एक मैच बाकी है और हमें उनके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाना होगा, क्योंकि वे और फैंस, दोनों ही इस वर्ल्ड कप में तीसरे स्थान पर रहने के हकदार हैं."

स्पेन ने डलास स्टेडियम में मिकेल ओयारज़ाबल और पेड्रो पोरो के गोल की मदद से फ्रांस को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई. अब फ्रांस तीसरे स्थान के लिए होने वाले प्ले-ऑफ मैच में खेलेगा, जबकि स्पेन खिताबी मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना या इंग्लैंड का सामना करेगा.