Lionel Messi: आए और छा गए लियोनेल मेसी, पिता की मौत के बाद शानदार वापसी के साथ किया पहला गोल - VIDEO

Lionel Messi Goal: बुधवार रात इंटर मियामी और फिलाडेल्फिया यूनियन के बीच मैच 2-2 से ड्रॉ रहा, जिसमें लियोनेल मेसी ने एक गोल किया और एक असिस्ट दिया. 21वें मिनट में मेसी के क्रॉस पर लुइस सुआरेज़ ने हेडर से गेंद को फॉरवर्ड डेनियल पिंटर की तरफ बढ़ाया, जिससे इंटर मियामी का पहला गोल हुआ. 26वें मिनट में मेसी ने 12 यार्ड की दूरी से अपने पसंदीदा बाएं पैर का इस्तेमाल करते हुए अंदर की ओर कट किया और नेट के कोने में शॉट मारकर गोल किया; पिता के निधन के बाद वापसी के बाद यह उनका पहला गोल था.

इस सीज़न में मेसी ने 17 MLS मैचों में 13 गोल किए हैं और नौ असिस्ट दिए हैं. यूनियन के खिलाफ सभी तरह के मुकाबलों में उन्होंने छह मैचों में छह गोल किए हैं और चार असिस्ट दिए हैं.

पहले हाफ में इंडियाना वासिलेव ने वॉली से गोल करके यूनियन को बढ़त दिलाई, फिर 58वें मिनट में 18 साल के डिफेंडर नील पियरे ने हेडर से गोल करके स्कोर बराबर कर दिया; यह इस सीज़न में पांच मैचों में उनका तीसरा गोल था. यूनियन के 16 साल के मिडफील्डर कैवन सुलिवन को वासिलेव के गोल पर सीज़न का सातवां असिस्ट मिला.

यूनियन के फॉरवर्ड मिलान इलोस्की ने 62वें मिनट में यूनियन को बढ़त दिलाई थी, लेकिन गोल की समीक्षा के बाद उसे रद्द कर दिया गया क्योंकि बिल्डअप के दौरान पियरे ऑफसाइड थे.

मैच के स्टॉपेज टाइम में यानिक ब्राइट और सुलिवन को 'ऑफ द बॉल' (गेंद के बिना) हाथापाई के लिए रेड कार्ड दिखाए गए.

शनिवार को पहले स्थान पर मौजूद नैशविल से 4-1 से हारने के बाद इंटर मियामी (11-3-6) ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में दूसरे स्थान पर रहते हुए इस मैच में उतरी थी. उस हार वाले मैच में मेसी ने 90 मिनट तक खेला था, जिसमें उन्होंने एक पेनल्टी मिस की, दो बार गेंद पोस्ट पर मारी और टेलास्को सेगोविया के गोल में असिस्ट किया. उन्होंने मैच में सबसे ज़्यादा 11 बार शॉट लगाने की कोशिश की थी.

बुधवार के मैच से पहले मियामी सभी तरह के मुकाबलों में लगातार तीन मैच हार चुकी थी, जिसमें लीग्स कप में दो मैक्सिकन क्लबों से मिली हार भी शामिल थी. नैशविल से मिली हार ने 9 मई से चल रहे MLS में सात मैचों के उनके अजेय क्रम (6-0-1) को खत्म कर दिया था. 12 अगस्त को लियोन के खिलाफ मिली हार में मेसी सब्स्टीट्यूट के तौर पर उतरे थे और 45 मिनट खेले थे. उन्होंने 8 अगस्त को मॉन्टेरी के खिलाफ़ होने वाला मैच छोड़ दिया क्योंकि उन्हें अपने पिता जॉर्ज के अंतिम संस्कार के लिए घर जाना था, जिनका निधन 7 अगस्त को हुआ था.

रयान रिक्टर के अंतरिम कोच बनने के बाद से यूनियन (5-10-5) टीम लगातार पांच मैचों (4-0-1) से अपराजित है. अर्जेंटीना की उस टीम का हिस्सा रहे रोड्रिगो डी पॉल - जो मेसी की तरह ही वर्ल्ड कप में उपविजेता टीम में शामिल थे - को बुधवार रात कई येलो कार्ड मिलने के कारण सस्पेंड कर दिया गया.

इंटर मियामी ने 24 मई को यूनियन को 6-4 से हराया था; यह दोनों टीमों के लिए वर्ल्ड कप ब्रेक से पहले का आखिरी मैच था. मेसी ने कोई गोल नहीं किया, लेकिन सुआरेज़ ने हैट्रिक लगाई और मियामी को पहले हाफ में 2-0 और 3-1 से पिछड़ने के बाद वापसी करने में मदद की.