FIFA World Cup 2026: डेविड बेकहम फुटबॉल अकादमी से शादी तक, हैरी केन-केटी गुडलैंड की Love Story किसी परी कथा से कम नहीं

FIFA Wordl Cup 2026, Harry Kane and Katie Goodland : फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड का सामना अर्जेटीना के साथ होना है. इस मैच को लेकर फैन्स काफी उत्साहित हैं. इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन के लिए यह एक बड़ा मैच होने वाला है. एक ओर जहां हैरी केन इंग्लैंड के सबसे बड़े स्टार्स के तौर पर मैदान पर अपनी कहानी लिख रहे हैं, लेकिन मैदान के बाहर उन्होंने एक ऐसी ज़िंदगी बनाई है जिसने सुर्खियां बटोरी है, खासकर उनकी दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी की कहानी .

हैरी केन और केटी गुडलैंड की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी की पहली झलक साल 2005 में डेविड बेकहम के साथ खिंचवाई गई उनके बचपन की एक तस्वीर से मिल रही है जो इन दिनों काफी वायरल है. चिंगफोर्ड फाउंडेशन स्कूल में दोस्त बनने से लेकर टीनएज में प्यार होने, जुलाई 2017 में बहामास में सगाई और जून 2019 में शादी तक के उनके सफर की कहानी काफी दिलचस्प है. उनके रिश्ते की शुरुआत स्टेडियम, कैमरों या खास इवेंट्स के बीच नहीं हुई थी. वे दोनों ईस्ट लंदन में पले-बढ़े, एक ही स्कूल में पढ़े और बचपन में ही मिले थे, उस सफ़र के बारे में सोचने से भी कई साल पहले जो उन्होंने साथ तय किया.

प्राइमरी स्कूल के दोस्त से टीनएज में प्यार करने वाले साथी तक

हैरी केन, जो अब 32 साल के हैं और केटी गुडलैंड, जो 33 साल की हैं दोनों पहली बार चिंगफोर्ड के लार्क्सवुड प्राइमरी स्कूल में मिले थे. वे एक-दूसरे से बस कुछ ही मिनट की दूरी पर रहते थे. चिंगफोर्ड फाउंडेशन स्कूल में साथ रहने के दौरान उनकी दोस्ती और गहरी हो गई. हालांकि बेकहम के साथ वाली तस्वीर में वे मासूम स्कूली साथियों की तरह दिखते हैं, लेकिन उनके रोमांस की शुरुआत असल में कई साल बाद हुई.

इस जोड़े ने आधिकारिक तौर पर 2011 के आसपास डेटिंग शुरू की, जब वे टीनएजर्स थे. केन ने अक्सर अपने लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते की अहमियत के बारे में बात की है और इस बात की सराहना की है कि उनका रिश्ता उनके मशहूर होने से बहुत पहले ही बन गया था. उन्होंने एक बार कहा था कि बचपन की प्रेमिका के साथ होने के कारण, उन्हें कभी यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि कोई उनके साथ सही वजहों से है या नहीं.

सगाई: जुलाई 2017 में, केन ने बहामास में गुडलैंड को प्रपोज़ किया.

शादी: कपल ने 19 जून, 2019 को एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की, केन ने यह खुशी की खबर एक फोटो के साथ शेयर की, जिसका कैप्शन था, 'आखिरकार अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली.आई लव यू'

परिवार: वे अब चार बच्चों के पेरेंट्स हैं, जिनका नाम आइवी जेन (जन्म 8 जनवरी, 2017), विविएन जेन (जन्म अगस्त 2018 की शुरुआत में), लुइस हैरी (जन्म 29 दिसंबर, 2020), और हेनरी एडवर्ड (जन्म 20 अगस्त, 2023) है.

कौन है केटी गुडलैंड

केटी गुडलैंड ने मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी से स्पोर्ट्स साइंस की पढ़ाई की है और एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम किया है. हालांकि वह अक्सर केन के साथ अहम मैचों और इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाती हैं, लेकिन उन्होंने दूसरे फुटबॉल खिलाड़ियों के पार्टनर के मुकाबले अपनी जिंदगी को काफी निजी रखा है और खासकर अपने परिवार और अपने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दिया है. केन और गुडलैंड कभी-कभी सोशल मीडिया पर परिवार की तस्वीरें शेयर करते हैं, लेकिन दोनों ही अपने बच्चों की प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं और उन्हें लगातार लोगों की नजर में आने से बचाकर रखते हैं.

एक अनकही भविष्यवाणी

डेविड बेकहम के साथ हैरी और केटी की तस्वीर किस्मत का एक मज़बूत प्रतीक है. यह इस बात का सबूत है कि बचपन की छोटी-मोटी मुलाक़ातें कैसे सबसे अहम रिश्तों में बदल सकती हैं. जब हैरी केन 2026 FIFA वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की कप्तानी कर रहे हैं और केटी उनका हौसला बढ़ा रही हैं, तो उनकी कहानी दिल को छू रही है और याद दिलाती है कि दुनिया भर में मशहूर होने के बावजूद, कुछ रिश्ते बस बनने के लिए होते हैं जो किसी परी कथा की तरह है.

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