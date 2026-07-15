FIFA World Cup 2026: स्पेन के खिलाफ फ्रांस की हार, कोच डिडियर डेसचैम्प्स ने FIFA से इस बात की कर दी शिकायत

Spain vs France, FIFA World Cup 2026 Semifinal: मंगलवार को फ्रांस के खिलाफ 2-0 से जीत के साथ स्पेन 2010 में खिताब जीतने के बाद पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा. इस मैच में युवा खिलाड़ी लामिन यामल के शानदार खेल के बाद मिकेल ओयारज़ाबल ने पेनल्टी स्पॉट से गोल किया और पेड्रो पोरो ने एक और गोल जोड़ा. अपने 19वें जन्मदिन के एक दिन बाद, यामल का एक गोल 'क्लोज़ ऑफसाइड कॉल' की वजह से नहीं माना गया. यह फैसला पोरो और दानी ओल्मो के बीच 58वें मिनट में हुए 'गिव-एंड-गो' मूव के ठीक बाद आया, जिससे स्पेन 2-0 से आगे हो गया था. लेकिन एक अनुभवी डिफेंडर के खिलाफ यामल के समझदारी भरे खेल ने ही स्पेन को बढ़त दिलाई थी.

स्पेन, जो सिर्फ़ दूसरी बार फाइनल खेलेगा, रविवार को ईस्ट रदरफोर्ड, न्यू जर्सी में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना या इंग्लैंड का सामना करेगा. ये दोनों टीमें बुधवार को अटलांटा में एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगी.

फ्रांस के कोच डिडियर डेसचैम्प्स ने कहा कि मंगलवार को स्पेन से वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में मिली हार से उनके खिलाड़ी "बहुत दुखी" थे. साथ ही, उन्होंने अल साल्वाडोर के मैच रेफरी इवान बार्टन पर भी निशाना साधा. डेसचैम्प्स की शानदार खेल दिखाने वाली फ्रांसीसी टीम ने सेमीफाइनल तक के सफर में सबको प्रभावित किया था. उन्होंने छह मैचों में 16 गोल किए थे, जिससे उनकी तुलना वर्ल्ड कप इतिहास की कुछ सबसे बेहतरीन टीमों से होने लगी थी, लेकिन स्पेन के दबदबे वाले खेल के कारण फ्रांस का तीसरी बार वर्ल्ड कप खिताब जीतने का सपना टूट गया. टूर्नामेंट के बाद पद छोड़ने वाले डेसचैम्प्स के पास इस हार का कोई जवाब नहीं था.

टेक्सास के अर्लिंग्टन में AT&T स्टेडियम में मिली हार के तुरंत बाद डेसचैम्प्स ने कहा, "बेशक, बहुत निराशा है." "खिलाड़ी बहुत दुखी हैं क्योंकि हमारी बहुत बड़ी उम्मीदें थीं. हालांकि, हमें हकीकत को भी समझना होगा और मानना ​​होगा कि आज हम तकनीकी स्तर पर उस टीम से थोड़ा पीछे रह गए जिसने खेल पर अच्छी पकड़ बनाए रखी, लेकिन सबसे पहले, यह हमारी गलती है, मैं किसी पर दोष नहीं मढ़ना चाहता."

हालांकि, डेसचैम्प्स रेफरी बार्टन पर निशाना साधे बिना नहीं रह सके. बार्टन ने पहले हाफ में लुकास डिग्ने द्वारा लामिन यमल को किक मारने के बाद स्पेन को शुरुआती पेनल्टी दी थी. डेसचैम्प्स ने कहा, "मैं एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब मैं खुद नहीं दूंगा. क्या रेफरी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का संचालन करने के लायक स्तर का था?" उन्होंने बिना विस्तार से बताए कहा, "और मैं यह सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हम आज हार गए. कई ऐसी स्थितियां थीं. कुछ फैसले हमारे पक्ष में भी थे."