FIFA World Cup Final: 90 करोड़ डॉलर का है मेसी का बायां पैर, जानें रोनाल्डो और नेमार के पैरों की कीमत क्या है?

फ़ुटबॉल दुनिया के सबसे मुश्किल खेलों में से एक है. खिलाड़ी 90 मिनट तक मैदान पर दौड़ते हैं, विरोधी खिलाड़ियों को रोकते हैं, पूरी रफ्तार से दौड़ते हैं और लगातार अपने शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं. ऐसे खेल में जहां एक चोट किसी खिलाड़ी का करियर हमेशा के लिए बदल सकती है, कई बड़े फ़ुटबॉल खिलाड़ियों ने अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शरीर के अंगों का इंश्योरेंस करवाया है. दुनिया के कुछ सबसे बड़े फ़ुटबॉल खिलाड़ियों, जैसे लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार जूनियर ने अपने पैरों का करोड़ों डॉलर का इंश्योरेंस करवाया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लियोनेल मेसी के बाएं पैर का बीमा चौंका देने वाली 90 करोड़ डॉलर यानी लगभग ₹8,000 करोड़ की राशि के लिए किया गया है. यह पॉलिसी करियर खत्म कर देने वाली चोटों को कवर करती है . यह वैल्यु अनुमानित आंकड़ा है.. इसकी आधिकारिक पुष्टि कभी भी मेसी, उनकी बीमा कंपनी या उनके क्लबों की ओर से नहीं की गई है.

पॉलिसी के लिए शर्ते

इंश्योरेंस की रकम : 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी क़रीब ₹8,000 करोड़

कवरेज का दायरा: आधिकारिक FIFA या क्लब मैचों के दौरान बाएं पैर में स्थायी या करियर खत्म करने वाली चोट से सुरक्षा

शर्तें: पॉलिसी को रद्द न हो. इसके लिए आमतौर पर उच्च-जोखिम वाली मनोरंजक गतिविधियों या गैर-अनुमोदित दोस्ताना-प्रदर्शनी मैचों में भाग लेने पर रोक होती है

क्रिस्टियानो रोनाल्डो: रिपोर्ट्स दोनों पैरों का बीमा $144 मिलियन का

डेविड बेकहम: पूरे शरीर का बीमा $195 मिलियन का था.

खबरों के मुताबिक, नेमार जूनियर ने भी अपने दोनों पैरों का लगभग 120 मिलियन डॉलर का बीमा कराया है

फ़ुटबॉलर के पैर उनकी सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं

एक फुटबॉलर के लिए, पैर सिर्फ शरीर का एक हिस्सा नहीं होते, ये वे साधन हैं जिनकी मदद से खिलाड़ी गोल करते हैं, सटीक पास देते हैं, डिफेंडर को छकाकर आगे बढ़ते हैं और अपनी टीम के लिए मैच जीतते हैं. एक फ़ुटबॉलर का करियर भी काफी हद तक उसके पैरों की सेहत पर निर्भर करता है. एक छोटी सी चोट भी खिलाड़ी को महीनों तक खेल से दूर रख सकती है, जबकि गंभीर चोट किसी होनहार करियर को अचानक खत्म कर सकती है.



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