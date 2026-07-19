FIFA World Cup 2026 : गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल, गोल्डन ग्लव की रेस में कौन-कौन शामिल, किसे मिलेगा 'गोल ऑफ़ द टूर्नामेंट' का अवार्ड, जानें सबकुछ

Who are the favourites for the World Cup awards: फीफा वर्ल्ड कप अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है. वर्ल्ड कप का फाइनल अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाला है. दोनों ही टीमों ने इस बार के वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस किया है. एक ओर मेसी जिन्होंने अपनी उम्र को मात करके इस वर्ल्ड कप में करिश्माई खेल दिखाया है तो वहीं दूसरी ओर स्पेन के 19 साल के लामिन यमाल जिन्होंने इतनी कम उम्र में अपने खेल से दुनिया को हैरान कर दिया है. यही कारण है कि खुद मेसी भी यमाल को वर्तमान फुटबॉल का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं. दोनों के बीच होने वाली इस जंग का फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

वहीं, दूसरी ओर वर्ल्ड कप में किन-किन खिलाड़ियों ने किस तरह का परफॉर्मेंस किया है, उसपर भी सबकी नजर है. खासकर गोल्डन बूट का खिताब किसे मिलेगा, इसको लेकर फैन्स के बीच उत्सुकता है. फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे इस समय गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं. किलियन एम्बाप्पे ने 10 गोल करके इतिहास बना दिया है दूसरे नंबर पर इस इस समय मेसी हैं जिनके नाम 8 गोल शामिल है. ऐसे में फाइनल में मेसी को अपना जलवा दिखाना होगा और कम से कम दो गोल और एक असिस्ट करने की कोशिश करनी होगी जिससे वह इस खिताब के जीतने के दावेदार बन सकेंगे. ऐसे में जानते हैं उन सभी खिलाड़ियों के बारे में जो गोल्डन बूट ,गोल्डन बॉल, गोल्डन ग्लव और 'गोल ऑफ़ द टूर्नामेंट' का खिताब जीतने के सबसे ज्यादा दावेदार हैं.

गोल्डन बूट की रेस में कौन-कौन ?

मुख्य दावेदारों में किलियन एम्बाप्पे (10 गोल, 4 असिस्ट), लियोनेल मेसी (8 गोल, 4 असिस्ट) और जूड बेलिंगहम (7 गोल, 1 असिस्ट) शामिल हैं.अन्य बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों में एर्लिंग हालैंड, उस्मान डेम्बेले और हैरी केन शामिल हैं. लेकिन अब सीधा टक्कर मेसी और एम्बाप्पे के बीच है.

फीफा वर्ल्ड कप अवॉर्ड्स

गोल्डन बूट — टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है.

गोल्डन बॉल — टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को दिया जाता है.

गोल्डन ग्लव — सबसे बेहतरीन गोलकीपर को दिया जाता है.

बेस्ट यंग प्लेयर — सबसे बेहतरीन युवा फ़ुटबॉलर को दिया जाता है.

फ़ेयर प्ले अवॉर्ड — सबसे अनुशासित टीम को दिया जाता है.

गोल ऑफ़ द टूर्नामेंट — वर्ल्ड कप में किए गए सबसे बेहतरीन गोल के लिए दिया जाता है.

गोल्डन बूट क्या है और यह कैसे तय किया जाता है?

गोल्डन बूट टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, कतर में हुए 2022 FIFA वर्ल्ड कप में फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल करके यह अवॉर्ड जीता था.

दो खिलाड़ियों के बीच टाई हुआ तो

अगर दो या उससे ज्यादा खिलाड़ियों के गोल की संख्या बराबर रहती है, तो यह अवॉर्ड उस खिलाड़ी को मिलता है जिसके सबसे ज्यादा असिस्ट होते हैं. अगर तब भी बराबरी रहती है, तो गोल्डन बूट उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने मैदान पर कम मिनटों में गोल और असिस्ट किए हों.

गोल्डन बॉल क्या है और इसके लिए कौन-कौन से खिलाड़ी पसंदीदा हैं?

गोल्डन बॉल वर्ल्ड कप के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को दिया जाता है. अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने कतर में हुए 2022 फीफा वर्ल्ड कप में यह अवॉर्ड जीता था. इसके लिए खिलाड़ियों को चुनने की प्रक्रिया टूर्नामेंट के दौरान ही शुरू हो जाती है, जिसमें फीफा का टेक्निकल स्टडी ग्रुप उम्मीदवारों की एक शॉर्टलिस्ट तैयार करता है. इसके बाद, वर्ल्ड कप कवर करने वाले मान्यता प्राप्त मीडिया प्रतिनिधि वोटिंग करके विजेता का चुनाव करते हैं. दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को क्रमशः सिल्वर बॉल और ब्रॉन्ज बॉल दी जाती है.

1978 में शुरू किए गए इस अवॉर्ड को अक्सर ऐसे खिलाड़ियों ने जीता है जिनकी टीमें वर्ल्ड कप नहीं जीत पाईं. ओलिवर कान (2002), ज़िनेदिन जदान (2006), डिएगो फोरलान (2010), लियोनेल मेसी (2014) और लुका मोड्रिक (2018) ने फाइनल में हारने के बावजूद गोल्डन बॉल जीता. कान एकमात्र ऐसे गोलकीपर हैं जिन्होंने यह अवॉर्ड जीता है, हालांकि कुछ चयन विवादित भी रहे हैं.

गोल्डन बॉल का कौन है दावेदार

मेसी वर्ल्ड कप के इतिहास में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने दो बार गोल्डन बॉल जीता है, 39 साल के मेसी इस साल भी पसंदीदा खिलाड़ियों की सूची में सबसे आगे हैं. स्पेन के रोड्री और मिकेल ओयारज़ाबल, फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे और उनके साथी खिलाड़ी माइकल ओलिस भी दावेदारों में शामिल हैं.

गोल्डन ग्लव क्या है और इसके लिए कौन-कौन से खिलाड़ी हैं दावेदार ?

गोल्डन ग्लव वर्ल्ड कप में सबसे अच्छे गोलकीपर को दिया जाता है. पिछली बार कतर में हुए 2022 FIFA वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज ने यह अवॉर्ड जीता था. विजेता का चुनाव गोलकीपर के मैचों पर असर, अहम बचाव और क्लीन शीट की संख्या के आधार पर किया जाता है. यह अवॉर्ड 1994 में शुरू किया गया था और 2010 तक इसे 'लेव याशिन अवॉर्ड' के नाम से जाना जाता था. पिछले 5 वर्ल्ड कप में से चार बार यह सम्मान खिताब जीतने वाली टीम के गोलकीपर को मिला है.

गोल्डन ग्लव का कौन है दावेदार

इस साल के वर्ल्ड कप में गोलकीपरों का प्रदर्शन चर्चा का विषय रहा है. केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है और शानदार बचाव करके सोशल मीडिया पर खूब तारीफ बटोरी है. स्पेन के उनाई साइमन अभी गोल्डन ग्लव के लिए सबसे आगे चल रहे दावेदार हैं. उन्होंने अब तक वर्ल्ड कप के 7 मैचों में सिर्फ एक गोल खाया है. अन्य दावेदारों में इंग्लैंड के जॉर्डन पिकफ़ोर्ड, पैराग्वे के ऑरलैंडो गिल, पुर्तगाल के डियोगो कोस्टा, स्विट्जरलैंड के ग्रेगोर कोबेल, मोरक्को के यासीन बोनू और मिस्र के मोस्टफ़ा शोबेर शामिल हैं.

'बेस्ट यंग प्लेयर' अवॉर्ड के लिए कौन-कौन दावेदार हैं?

2006 में शुरू किया गया 'बेस्ट यंग प्लेयर' अवॉर्ड, वर्ल्ड कप में 21 साल से कम उम्र के बेहतरीन फुटबॉलर को दिया जाता है. फीफा के अनुसार, यह अवॉर्ड उस युवा खिलाड़ी को दिया जाता है जिसके खेल, हुनर ​​और प्रभाव ने टूर्नामेंट पर गहरी छाप छोड़ी हो. यह न सिर्फ मौजूदा कामयाबी की पहचान है, बल्कि भविष्य की काबिलियत को भी दिखाता है. अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप जीतने वाले मिडफील्डर एन्ज़ो फर्नांडीज ने कतर में हुए 2022 FIFA वर्ल्ड कप में यह अवॉर्ड जीता था. इस साल, स्पेन के दो युवा स्टा..लामिन यमल और पाउ ​​कुबारसी, इस अवॉर्ड के लिए सबसे आगे हैं, उन्होंने यूरोपियन चैंपियन टीम को फाइनल तक पहुंचाने में मदद की है. फ्रांस के डेसिरे डौए, इंग्लैंड के निको ओ'राइली और मोरक्को के मिडफील्डर अयूब बौआदी भी इस अवॉर्ड की दौड़ में शामिल हैं. बौआदी ने इस साल के वर्ल्ड कप में अपने शानदार खेल से सबको काफी प्रभावित किया है.

फेयर प्ले अवॉर्ड क्या है और इसके लिए कौन-सी टीमें पसंदीदा हैं?

फेयर प्ले अवॉर्ड उस टीम को दिया जाता है जो वर्ल्ड कप में अनुशासन और खेल भावना का सबसे अच्छा उदाहरण पेश करती है. 1970 में शुरू किए गए इस अवॉर्ड के लिए सिर्फ वही टीमें योग्य होती हैं जो ग्रुप स्टेज से आगे बढ़कर नॉकआउट राउंड में पहुंचती हैं. मौजूदा 48-टीमों वाले वर्ल्ड कप फॉर्मेट के तहत, 'राउंड ऑफ़ 32' में पहुंचने वाली टीमें इस अवॉर्ड के लिए विचार किए जाने की हकदार होती हैं. ब्राज़ील ने रिकॉर्ड 4 बार फेयर प्ले अवॉर्ड जीता है, उसके बाद इंग्लैंड और स्पेन का नंबर आता है, जिन्होंने तीन-तीन बार यह खिताब जीता है. इंग्लैंड ने कतर में हुए 2022 फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप में यह अवॉर्ड जीता था. इस साल भी यह सम्मान किसी यूरोपीय टीम को मिलने की उम्मीद है, जिसमें स्पेन, फ़्रांस और नॉर्वे बड़े दावेदार हैं.

'गोल ऑफ द टूर्नामेंट' अवॉर्ड क्या है और इसके लिए कौन-कौन दावेदार हैं?

'गोल ऑफ़ द टूर्नामेंट' अवॉर्ड का फ़ैसला फ़ुटबॉल फ़ैन्स पब्लिक वोटिंग के ज़रिए करते हैं, जीतने वाले गोल का चुनाव क्वार्टर-फ़ाइनल और सेमी-फ़ाइनल से शॉर्टलिस्ट किए गए 6 बेस्ट गोल से किया जाएगा. 'गोल ऑफ़ द टूर्नामेंट' अवॉर्ड के अलावा, टूर्नामेंट के हर स्टेज के सबसे अच्छे गोल को भी अलग से चुना जाता है. ब्राज़ील के रिचार्लिसन ने कतर में हुए 2022 फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप में सर्बिया के ख़िलाफ शानदार बाइसिकल किक मारकर यह अवॉर्ड जीता था.

इस साल, उज़्बेकिस्तान के एल्डोर शोमुरोदोव ने 'बेस्ट गोल ऑफ़ द ग्रुप स्टेज' अवॉर्ड जीता. केप वर्डे के सिडनी लोपेस कैब्रल ने 'बेस्ट गोल ऑफ़ द राउंड ऑफ़ 32' का अवॉर्ड जीता, जबकि नॉर्वे के एर्लिंग हालैंड को 'बेस्ट गोल ऑफ़ द राउंड ऑफ़ 16' का अवॉर्ड मिला. ब्राज़ील के ख़िलाफ उनके आखिरी समय में किए गए गोल ने नॉर्वे को पहली बार वर्ल्ड कप के क्वार्टर-फ़ाइनल में पहुंचने में मदद की.

'गोल ऑफ द टूर्नामेंट' अवॉर्ड के लिए 6 फ़ाइनलिस्ट ये हैं

काइलियन एम्बाप्पे — बनाम मोरक्को (क्वार्टर-फ़ाइनल) एंड्रियास श्जेल्डरुप — बनाम इंग्लैंड (क्वार्टर-फ़ाइनल) जूड बेलिंगहम — बनाम नॉर्वे (क्वार्टर-फ़ाइनल) जूलियन अल्वारेज़ — बनाम स्विट्ज़रलैंड (क्वार्टर-फ़ाइनल) पेड्रो पोरो — बनाम फ़्रांस (सेमी-फ़ाइनल) एंज़ो फर्नांडेज़ — बनाम इंग्लैंड (सेमी-फ़ाइनल)

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