India vs England LIVE Score, 3rd ODI Match Updates from Lord's Cricket Ground London: लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मैच खेला जाने वाला है. सीरीज इस समय 1-1 की बराबरी पर है, सबकी नजर रोहित शर्मा पर है. दूसरे वनडे मैच से बाद से मीडिया में ये खबर आई कि रोहित का लॉर्ड्स वनडे उनके इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच होगा. हालांकि बाद में बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इन बातों को पूरी तरह से गलत बताया है. ऐसे में अब ये देखना है कि लॉर्ड्स वनडे उनका आखिरी मैच होगा या फिर जो भी बाते ंसामने आई थी वह सिर्फ मनगढ़ंत बाते थी. (LIVE SCORECARD)

लॉर्ड्स वनडे रोहित का आखिरी मैच?

मैच से पहले रोहित शर्मा काफी खुश थे. और हल्के मुड में नजर आए थे. रोहित ने प्रैक्टिस सेशन के दौरान एक घंटे की बल्लेबाजी की. यही नहीं रोहित कोच गौतम गंभीर के साथ भी बात करते हुए दिखे हैं और साथ ही उनके साथ हंसी- मजाक भी करते नजर आए थे. रोहित शर्मा ने सुतांशी कोटेक से भी बात की प्रैक्टिस सेशन के दौरान रोहित बिल्कुल पॉजिटिव नजर आए हैं. ऐसे में यह पूरी तरह से उम्मीद है कि लॉर्ड्स वनडे रोहित का आखिरी मैच नहीं होने वाला है.

मोर्ने मोर्केल ने रोहित की तारीफ की

इंग्लैंड के खिलाफ रविवार को लॉर्ड्स के मैदान पर खेले जाने वाले तीसरे वनडे मैच से पहले भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने रोहित शर्मा का समर्थन किया है. उन्होंने अनुभवी ओपनर की खराब फॉर्म से उबरने की क्षमता पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा है कि रोहित की फॉर्म को लेकर कोई चिंता या परेशानी नहीं है.

लॉर्ड्स में गौतम-रोहित की दोस्ती

लॉर्ड्स वनडे से पहले एक वीडियो भी काफी वायरल हुई थी जिसमें रोहित और गौतम गंभीर की लॉर्ड्स की बालकनी में दिखा रोहित-गंभीर का यारानामें हंसी मजाक करते हुए नजर आए थे.इस वीडियो को देखकर फैन्स ने राहत ली थी. इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि टीम का माहौल बिल्कुल भी खराब नहीं है.

भारत की संभावित 11

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, गुरनूर बराड़, जसप्रित बुमरा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा

इंग्लैंड संभावित प्लेइंग 11

बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, साकिब महमूद

इन बातों का रखने होगा ख्याल

2024 के बाद से भारत लगातार दो बाइलेटरल ODI सीरीज नहीं जीत पाया है, 2021 और 2023 के बीच, उन्होंने 16 में से 12 बाइलेटरल ODI सीरीज जीती थीं. 2021 के बाद से इंग्लैंड के खिलाफ ODI में भारत 9-3 से आगे है, 2025 के बाद से, जो रूट ने 20 ODI में 76.87 की औसत और 91.58 के स्ट्राइक-रेट से 1230 रन बनाए हैं.