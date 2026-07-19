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1 hour ago

India vs England LIVE Score, 3rd ODI Match Updates from Lord's Cricket Ground London: लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मैच खेला जाने वाला है. सीरीज इस समय 1-1 की बराबरी पर है, सबकी नजर रोहित शर्मा पर है. दूसरे वनडे मैच से बाद से मीडिया में ये खबर आई कि रोहित का लॉर्ड्स वनडे उनके इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच होगा. हालांकि बाद में बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इन बातों को पूरी तरह से गलत बताया है. ऐसे में अब ये देखना है कि लॉर्ड्स वनडे उनका आखिरी मैच होगा या फिर जो भी बाते ंसामने आई थी वह सिर्फ मनगढ़ंत बाते थी. (LIVE SCORECARD)

लॉर्ड्स वनडे रोहित का आखिरी मैच?

मैच से पहले रोहित शर्मा काफी खुश थे. और हल्के मुड में नजर आए थे. रोहित ने प्रैक्टिस सेशन के दौरान एक घंटे की बल्लेबाजी की. यही नहीं रोहित कोच गौतम गंभीर के साथ भी बात करते हुए दिखे हैं और साथ ही उनके साथ हंसी- मजाक भी करते नजर आए थे. रोहित शर्मा ने सुतांशी कोटेक से भी बात की प्रैक्टिस सेशन के दौरान रोहित बिल्कुल पॉजिटिव नजर आए हैं. ऐसे में यह पूरी तरह से उम्मीद है कि लॉर्ड्स वनडे रोहित का आखिरी मैच नहीं होने वाला है. 

मोर्ने मोर्केल ने रोहित की तारीफ की

इंग्लैंड के खिलाफ रविवार को लॉर्ड्स के मैदान पर खेले जाने वाले तीसरे वनडे मैच से पहले भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने रोहित शर्मा का समर्थन किया है. उन्होंने अनुभवी ओपनर की खराब फॉर्म से उबरने की क्षमता पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा है कि रोहित की फॉर्म को लेकर कोई चिंता या परेशानी नहीं है. 

लॉर्ड्स में गौतम-रोहित की दोस्ती

लॉर्ड्स वनडे से पहले एक वीडियो भी काफी वायरल हुई थी जिसमें रोहित और गौतम गंभीर  की लॉर्ड्स की बालकनी में दिखा रोहित-गंभीर का यारानामें हंसी मजाक करते हुए नजर आए थे.इस वीडियो को देखकर फैन्स ने राहत ली थी. इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि टीम का माहौल बिल्कुल भी खराब नहीं है. 

भारत की संभावित 11

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, गुरनूर बराड़, जसप्रित बुमरा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा

इंग्लैंड संभावित प्लेइंग 11

बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, साकिब महमूद

इन बातों का रखने होगा ख्याल

2024 के बाद से भारत लगातार दो बाइलेटरल ODI सीरीज नहीं जीत पाया है, 2021 और 2023 के बीच, उन्होंने 16 में से 12 बाइलेटरल ODI सीरीज जीती थीं.  2021 के बाद से इंग्लैंड के खिलाफ ODI में भारत 9-3 से आगे है,  2025 के बाद से, जो रूट ने 20 ODI में 76.87 की औसत और 91.58 के स्ट्राइक-रेट से 1230 रन बनाए हैं.

Jul 19, 2026 13:51 (IST)
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भारतीय टीम ने हाई कमीशन का दौरा किया, कोहली, रोहित और गंभीर को देख फैन्स गदगद

Jul 19, 2026 13:39 (IST)
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IND vs ENG, Lord's pitch report: लॉर्ड्स की पिच क्या असर दिखाएगी

लॉर्डस की पिच क्या असर दिखाएगी

लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए मदद मिलती है. लॉर्ड्स की पहचान इसके मशहूर ढलान से होती है, जो मैदान पर उत्तर से दक्षिण की ओर 2.5 मीटर का अंतर है. यह ढलान पवेलियन एंड से सीम बॉलर्स और नर्सरी एंड से स्विंग बॉलर्स की मदद करता है, जिससे शुरुआती ओवरों में नई गेंद एक असरदार हथियार बन जाती है. जब गेंद की चमक खत्म हो जाती है और वह स्विंग करना बंद कर देती है, तो बैटिंग करना काफी आसान हो जाता है. कुल मिलाकर, इस मैदान पर बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए अच्छा है, यहां खेले गए 71 वनडे मैचों में से पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने 35 मैच जीते हैं, जबकि बाद में बैटिंग करने वाली टीमों ने 33 बार जीत हासिल की है.

Jul 19, 2026 13:35 (IST)
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India vs England LIVE: रोहित शर्मा को लेकर क्या अपडेट है ?

लॉर्ड्स वनडे से पहले रोहित शर्मा को लेकर कहा जा रहा था कि यह उनके इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच होगा. लेकिन बीसीसीआई ने ऐसी खबरों को गलत बताया है और साथ ही भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने रोहित शर्मा का समर्थन किया है. उन्होंने अनुभवी ओपनर की खराब फॉर्म से उबरने की क्षमता पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा है कि रोहित की फॉर्म को लेकर कोई चिंता या परेशानी नहीं है. मौजूदा वनडे सीरीज में रोहित का बल्ला खामोश रहा है. वह शुरुआती दो मुकाबलों में 11 और 26 रन बना सके. रोहित ने पिछली 8 वनडे पारियों में सिर्फ एक अर्धशतक लगाया है. रोहित के संघर्ष को देखकर उनके वनडे भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी थीं.

Jul 19, 2026 13:34 (IST)
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India vs England LIVE: लॉर्ड्स में निर्णायक वनडे

भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है, आजका मैच दोनों टीमों के लिए काफी अहम है. तीन मैचों की वनडे सीरीज इस समय 1-1 की बराबरी पर है. तीसरा वनडे मैच जीतने वाली टीम सीरीज पर कब्जा जमा लेगी. दोनों टीमों के बीच लॉर्ड्स अबतक कुल 29 मैच हुए हैं जिसमें इंग्लैंड को 18 और भारत को 6 मैच में जीत मिली है. एक मैच टाई रहा है. 

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England Vs India 2026, Rohit Gurunath Sharma, Cricket
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