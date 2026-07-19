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FIFA World Cup Final Weather: स्पेन-अर्जेंटीना के मैच पर मंडराया खतरा, फाइनल से पहले वॉर्निंग जारी

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले से पहले फैंस के लिए राहत की खबर है. मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि कनाडा के जंगलों में लगी आग से निकला धुआं, जिसने नॉर्थईस्ट को धुंध में ढक लिया था, रविवार को वर्ल्ड कप फाइनल से ठीक पहले न्यू जर्सी इलाके से ज्यादातर साफ हो जाएगा.

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FIFA World Cup Final Weather: स्पेन-अर्जेंटीना के मैच पर मंडराया खतरा, फाइनल से पहले वॉर्निंग जारी
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फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा. इस खिताबी मुकाबले से पहले मौसम ने फैंस की टेंशन बढ़ा दी है. मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि कनाडा के जंगलों में लगी आग से निकला धुआं रविवार को वर्ल्ड कप फाइनल से ठीक पहले न्यू जर्सी इलाके से ज्यादातर साफ हो जाएगा. हालंकि, शनिवार को भी यूनाइटेड स्टेट्स के एक बड़े हिस्से में खराब एयर क्वालिटी की चेतावनियां जारी रहीं, जोकि चिंता की बात है.

मेटलाइफ स्टेडियम में फाइनल से पहले भारी बारिश दर्ज की गई है. स्टेट पुलिस ने लोगों से स्टेडियम की सीटिंग बाउल और मैदान छोड़ने की अपील की. ​​न्यू जर्सी के गवर्नर मिकी शेरिल ने शनिवार को लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली हवाओं, टॉरनेडो, अचानक बाढ़ और बड़े ओलों के खतरे के बारे में चेतावनी दी. बाढ़ के कारण न्यूयॉर्क में कुछ सड़कें बंद हो गईं.

बारिश के कारण रुका स्पेन का ट्रेनिंग सेशन

इलाके में तूफान और बिजली गिरने की वजह से अर्जेंटीना के खिलाफ फाइनल से पहले स्पेन का ट्रेनिंग सेशन स्टेडियम के पास एक मैदान में रोक दिया गया. और FIFA ने कहा कि वह लोकल अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है क्योंकि वह मेटलाइफ स्टेडियम के मैदान पर जंगल की आग के धुएं और तूफानों के असर पर नजर रख रहा है.

ट्रंप ने धुएं के लिए कनाडा को ठहराया दोषी

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बॉर्डर पार करने वाले धुएं के लिए कनाडा को दोषी ठहराया और जवाब में टैरिफ लगाने की धमकी दी। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स की धमकियां मंज़ूर नहीं हैं और दूर की नहीं हैं.

फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के दिन कैसा रहेगा मौसम

AccuWeather के सीनियर मौसम विज्ञानी टायलर रॉयस ने कहा कि यह तूफानी फ्रंट स्पेन और अर्जेंटीना के बीच फाइनल से पहले नॉर्थईस्ट से धुएं को काफी हद तक हटा देगा. मेटलाइफ स्टेडियम, जिसका नाम बदलकर मैचों के लिए न्यूयॉर्क/न्यू जर्सी स्टेडियम कर दिया गया है, एक ओपन-एयर स्टेडियम है.

रॉयस ने कहा, 'कुछ धुआं रह सकता है जिससे चीजें हल्की धुंधली हो सकती हैं. सबसे घने धुएं की बात करें तो, जो धुआं सच में आंखें फाड़ देने वाला रहा है और जिससे हवा की क्वालिटी खराब होती है, उसकी उम्मीद न्यूयॉर्क शहर या नॉर्थईस्ट के ज़्यादातर हिस्सों में नहीं है.' फ्लोरिडा के टैम्पा में WFLA-TV के चीफ मौसम वैज्ञानिक और क्लाइमेट स्पेशलिस्ट जेफ बेरार्डेली ने भी यही कहा, और कहा कि तूफान का फ्रंट "एटमॉस्फियर को साफ कर देगा," और सिर्फ एक पतला धुआं छोड़ेगा. जिसकी महक वर्ल्ड कप देखने वालों को हवा में अभी भी आ सकती है.

एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाता है कि ईस्ट रदरफोर्ड में शनिवार को सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए हवा खराब थी, लेकिन रविवार को यह "मॉडरेट" एयर क्वालिटी में सुधार दिखा रहा है, जिसका मतलब है कि आम लोगों के लिए हेल्थ रिस्क बहुत कम या बिल्कुल नहीं है. बेरार्डेली ने कहा, 'यह अब और खतरनाक नहीं होगा. यह काफी बेहतर होने वाला है.'

किन लोगों को होगी दिक्कत?

द वेदर चैनल ऐप और weather.com के मौसम वैज्ञानिक रॉब शेकलफोर्ड ने कहा कि धुआं अभी भी उन लोगों के लिए दिक्कतें पैदा कर सकता है जो पार्टिकुलेट मैटर के प्रति सेंसिटिव हैं, और उन्हें खासकर सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करना चाहिए. एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सर्विस देने वाली एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजी कंपनी क्लैरिटी मूवमेंट के CEO और को-फाउंडर डेविड लू ने कहा कि फील्ड में एयर क्वालिटी हर 10 मिनट में मापी जाती है. लू ने कहा कि पिछले दो दिनों में, रीडिंग उस लेवल के बीच बदलती रही है जहां हवा सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए अनहेल्दी है और उस लेवल के बीच जहां यह बहुत अनहेल्दी है. उन्होंने शनिवार दोपहर कहा कि बारिश की वजह से उन्हें कुछ ही घंटों में रीडिंग में सुधार दिखने की उम्मीद है.

FIFA वर्ल्ड कप फाइनल के दिन कितना रहेगा टेम्परेचर?

फाइनल की शुरुआत में हल्की हवा और कम ह्यूमिडिटी के साथ टेम्परेचर लगभग 80 डिग्री फ़ारेनहाइट (27 डिग्री सेल्सियस) रहने का अनुमान है. बेरार्डेली ने कहा, 'वर्ल्ड कप के लिए इससे बेहतर मौसम की उम्मीद नहीं की जा सकती थी.' रॉयस और बेरार्डेली दोनों को उम्मीद है कि रविवार को ज़्यादा धुआं आग के पास इकट्ठा होगा, जो मिडवेस्ट और ग्रेट लेक्स इलाके के कुछ हिस्सों पर छाया रहेगा.

फोर्ड ने कहा कि कनाडा ने U.S. में आग बुझाने में मदद की है और 2024 में जब जॉर्जिया में हरिकेन आया था, तो मदद की पेशकश की थी क्योंकि "पड़ोसी यही करते हैं." फोर्ड ने कहा कि यह बयानबाजी "बिल्कुल नामंज़ूर" है, जबकि कनाडा "इससे निकलने की कोशिश कर रहा है."

पूरे कनाडा और उत्तरी मिनेसोटा में जंगल की आग

इस महीने पूरे कनाडा और उत्तरी मिनेसोटा में जंगल की आग लग रही है। बेरार्डेली ने कहा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये ज़्यादा देर तक और तेज़ी से जल रही हैं। कैनेडियन वाइल्डलैंड फायर इन्फॉर्मेशन सिस्टम ने शनिवार को सैकड़ों एक्टिव आग दिखाईं। एनवायरनमेंट कनाडा ने पूरे देश और नॉर्थवेस्ट टेरिटरीज़ में एयर क्वालिटी वॉर्निंग जारी की। आग लगने की वजह से लोगों को निकालना पड़ा, जिसमें नोवा स्कोटिया भी शामिल है, जहाँ बुधवार से लोकल और प्रोविंशियल क्रू बड़ी आग बुझा रहे हैं, और नॉर्थवेस्टर्न ओंटारियो में, जहाँ कुछ सबसे तेज़ आग लगी हुई है. ओंटारियो में अब तक लगभग 200 जंगल की आग लग चुकी है.

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