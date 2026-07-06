FIFA World Cup 2026: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक कॉल और FIFA ने पलटा अपना फैसला, बालोगुन के सस्पेंशन पर लगी रोक

FIFA World Cup 2026: न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान अमेरिकी स्ट्राइकर फोलारिन बालोगुन को मिले सस्पेंशन के मामले में फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो से सीधी बातचीत की थी. इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यह गहराई से समझना था कि आखिर खिलाड़ी को रेड कार्ड क्यों दिखाया गया और उन पर एक मैच का प्रतिबंध क्यों लगाया गया. हालांकि, बाद में एक स्वतंत्र अपील प्रक्रिया के जरिए इस सजा को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया.

इस हाई-प्रोफाइल बातचीत की पुष्टि करते हुए एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया, "राष्ट्रपति ट्रंप और इन्फेंटिनो के बीच इस मुद्दे पर विस्तार से बात हुई थी. राष्ट्रपति इसके पीछे की मुख्य वजहों को जानना चाहते थे." अधिकारी ने आगे स्पष्ट किया कि अपील की पूरी प्रक्रिया एक पूरी तरह से स्वतंत्र बोर्ड द्वारा संभाली जाती है. इस दौरान अमेरिकी सरकार की तरफ से कुछ अतिरिक्त ठोस सबूत भी पेश किए गए थे, जिनका उपयोग अपील प्रक्रिया के दौरान किया गया. इन नए तथ्यों के सामने आने के बाद स्वतंत्र बोर्ड ने सजा को पलट दिया, जिसके बाद अधिकारी ने संतोष जताते हुए कहा कि आखिरकार इस मामले में एक सही और बिल्कुल उचित न्यायसंगत नतीजा निकलकर सामने आया है.

यह पुष्टि FIFA के उस फैसले के एक दिन बाद आई है जिसमें कहा गया था कि बालोगुन बेल्जियम के खिलाफ अमेरिका के FIFA वर्ल्ड कप राउंड ऑफ़ 16 मैच में खेलने के लिए योग्य होंगे, भले ही उन्हें पिछले राउंड में बोस्निया और हर्जेगोविना के खिलाफ अमेरिका की 2-0 की जीत के दौरान मैदान से बाहर भेज दिया गया था.

FIFA की अनुशासनात्मक समिति ने रविवार को घोषणा की कि ऑटोमैटिक सस्पेंशन लागू नहीं किया जाएगा. अपने बयान में FIFA ने कहा, "FDC के आर्टिकल 27 के तहत, अमेरिकी खिलाड़ी फोलारिन बालोगुन के लिए ऑटोमैटिक मैच सस्पेंशन को एक (1) साल की प्रोबेशनरी अवधि के लिए रोक दिया गया है."

बालोगुन को बोस्निया और हर्जेगोविना के खिलाफ 64वें मिनट में रेड कार्ड दिखाया गया था, लेकिन टूर्नामेंट में उन्होंने खुद को अमेरिका के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक के तौर पर साबित कर दिया था और कैंपेन के दौरान तीन गोल किए थे.

FIFA के फैसले की घोषणा के तुरंत बाद, ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर इस नतीजे का स्वागत करते हुए पोस्ट किया, "सही काम करने और एक बड़े अन्याय को पलटने के लिए FIFA का धन्यवाद! राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप."

इस फैसले से काफी विवाद पैदा हुआ है; बेल्जियम के फुटबॉल फेडरेशन ने FIFA द्वारा अनुशासनात्मक नियमों की व्याख्या पर आपत्ति जताई है और कहा है कि बालोगुन को खेलने की मंज़ूरी मिलने के बाद वे सभी उपलब्ध कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं.

हालांकि, अमेरिका के लिए यह फैसला सिएटल में होने वाले नॉकआउट मैच से पहले एक बड़ी राहत है. मुख्य कोच मौरिसियो पोचेटिनो के पास अब उनके प्रमुख अटैकिंग खिलाड़ियों में से एक उपलब्ध होगा, क्योंकि सह-मेजबान टीम कोरिया और जापान में हुए 2002 के टूर्नामेंट के बाद पहली बार FIFA वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की कोशिश कर रही है. अमेरिकी टीम का बेल्जियम से पिछला मुकाबला 2014 में ब्राज़ील में हुए वर्ल्ड कप के 'राउंड ऑफ़ 16' में हुआ था, जहाँ टिम हॉवर्ड के यादगार 16-सेव वाले प्रदर्शन के बावजूद उन्हें एक्स्ट्रा टाइम के बाद 2-1 से हार का सामना करना पड़ा और वे बाहर हो गए.