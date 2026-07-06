'ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप', FIFA World Cup के बीच रोनाल्डो ने संन्यास पर दे दिया बड़ा बयान

Cristiano Ronaldo on Retirement, FIFA World Cup 2026: पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने साफ किया है कि FIFA वर्ल्ड कप 2026 उनके शानदार करियर का आखिरी वर्ल्ड कप होगा. उन्होंने कहा कि वह टूर्नामेंट के हर पल का मज़ा लेना चाहते हैं, क्योंकि उनकी टीम स्पेन के खिलाफ राउंड ऑफ़ 16 के बड़े मुकाबले की तैयारी कर रही है. नॉकआउट मैच से पहले मीडिया से बात करते हुए, 41 साल के खिलाड़ी ने अपने वर्ल्ड कप भविष्य को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया और उम्मीद जताई कि पुर्तगाल का सफर राउंड ऑफ़ 16 के बाद भी जारी रहेगा.

वनफुटबॉल के अनुसार, रोनाल्डो ने कहा, "मैं इसका जितना हो सके उतना मज़ा लेना चाहता हूं, क्योंकि हां, यह मेरा आखिरी वर्ल्ड कप होगा. लेकिन मुझे उम्मीद है कि कल वर्ल्ड कप में मेरा आखिरी मैच नहीं होगा." पांच बार बैलन डी'ओर जीतने वाले रोनाल्डो, जिन्होंने टूर्नामेंट में पुर्तगाल के सभी चार मैचों में शुरुआत की है और तीन गोल किए हैं, रिटायरमेंट के बारे में बार-बार पूछे जा रहे सवालों को भी खारिज कर दिया. उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका पूरा ध्यान नेशनल टीम की मदद करने पर है.

उन्होंने आगे कहा, "मैं हमेशा पूरी लगन और मेहनत से नेशनल टीम की मदद करने के लिए तैयार रहता हूं. चाहे मैं खेलूं या न खेलूं, मेरी भूमिका हमेशा अहम रहेगी." उन्होंने कहा, "मैं तब रिटायर होऊंगा जब मैं चाहूंगा, न कि तब जब आप चाहेंगे. यह सवाल बार-बार पूछना समय की बर्बादी है. लेकिन मैं इस पर ध्यान नहीं खींचना चाहता. सबसे ज़रूरी चीज़ कल का मैच है." यह मानते हुए कि यह उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा, रोनाल्डो ने साफ़ किया कि पुर्तगाल की टीम ट्रॉफी जीतने के इरादे से आई है.

वनफुटबॉल के अनुसार, उन्होंने कहा, "अगर हमें यह नहीं लगता कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, तो हम यहां नहीं होते. यह एक शानदार अनुभव रहा है. हमने हर मैच के साथ सुधार किया है." रोनाल्डो ने कहा, "हम जानते हैं कि यह एक ऐसा कॉम्पिटिशन है जहां हर मैच में अच्छा खेलना मुश्किल होता है, और यह किसी के लिए भी आसान नहीं है; बस उन टीमों को देखिए जो पहले ही बाहर हो चुकी हैं. मुझे टीम शांत लग रही है; हमने अच्छी ट्रेनिंग की है और अच्छी तैयारी की है." अपनी फ़ॉर्म के बारे में पूछे जाने पर रोनाल्डो ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि मैं इतना बुरा खेल रहा हूं... मैंने तीन गोल किए हैं. दूसरों ने ज़्यादा गोल किए हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि वे बहुत अच्छा खेल रहे हैं. वे बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं. लेकिन देखते हैं कि क्या मैं कल गोल कर पाता हूं."

पुर्तगाल की टीम राउंड ऑफ़ 32 में क्रोएशिया पर 2-1 की रोमांचक जीत के बाद इस मुक़ाबले में उतर रही है, जिसमें गोंकालो रामोस ने स्टॉपेज-टाइम में विनिंग गोल करके उनकी खिताबी उम्मीदों को ज़िंदा रखा. रॉबर्टो मार्टिनेज़ की टीम देश के इतिहास में पहली बार लगातार FIFA वर्ल्ड कप क्वार्टर-फ़ाइनल में जगह बनाने की कोशिश कर रही है, हालांकि 2006 के बाद से उन्होंने लगातार वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच नहीं जीते हैं. उनके रास्ते में स्पेन की टीम है जिसने पूरे टूर्नामेंट में प्रभावित किया है. लुइस डे ला फ़ुएंटे की टीम ने ऑस्ट्रिया पर 3-0 की शानदार जीत के साथ राउंड ऑफ़ 16 में जगह बनाई और 2014 वर्ल्ड कप फ़ाइनल में जर्मनी के बाद ऐसी पहली टीम बनी जिसने नॉकआउट मैच में अपने प्रतिद्वंद्वी को एक भी 'शॉट ऑन टारगेट' नहीं लेने दिया.

आइबेरियन प्रतिद्वंद्वी पिछली बार 2018 वर्ल्ड कप में भिड़े थे, जब रोनाल्डो ने 3-3 से ड्रॉ रहे रोमांचक मैच में यादगार हैट्रिक लगाई थी. पुर्तगाल अब उम्मीद करेगा कि उनके कप्तान एक और निर्णायक प्रदर्शन कर सकें और अपने विदाई वर्ल्ड कप सफ़र को कम से कम एक और मैच के लिए आगे बढ़ा सकें.