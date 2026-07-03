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रोनाल्डो का गोल, पुर्तगाल ने क्रोएशिया को हराया, आखिरी पलों में गोल पर हुआ विवाद

पुर्तगाल ने क्रोएशिया को हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है, जहां उनका सामना स्पेन से होगा.

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रोनाल्डो का गोल, पुर्तगाल ने क्रोएशिया को हराया, आखिरी पलों में गोल पर हुआ विवाद
FIFA World Cup 2026: Portugal beat Croatia by 2-1


क्रिस्टियानो रोनाल्डो और गोंकालो रामोस के गोल के दम पर पुर्तगाल ने ओंटारियो के टोरंटो स्टेडियम में क्रोएशिया को हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. क्रोएशिया के लिए इवान पेरिसिक ने 53वें मिनट में गोल कर टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई थी, जिसे रोनाल्डो ने 68वें मिनट में पेनल्टी  पर गोल करके बराबर कर दिया. इसके बाद  गोंकालो रामोस ने एक्ट्रा टाइम में निर्णायक गोल किया. फाइनल सीटी बजने से पहले जोस्को ग्वार्डिओल ने गोल कर दिया था. लगा था कि यह मैच पेनल्टी शूटआउट में जाएगा, लेकिन वीडियो रीव्यू के बाद इसे ऑफ साइड करार दिया गया. क्रोएशिया के खिलाड़ियों को ऑफ साइड दिए जाने पर क्रोएशिया के किसी भी खिलाड़ी को यकीन नहीं हुआ. 1966 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब पुर्तगाल नॉकआउट मैच में 0-1 से पिछड़ने  के बाद वापसी करने में सफल हुई हो और उसने मुकाबला अपने नाम किया हो.

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