'मेरे साथ न्याय नहीं हुआ', रवींद्र जडेजा का छलका दर्द, टीम मैनेजमेंट पर लगाए बड़े आरोप

Ravindra Jadeja : रवींद्र जडेजा ने अपने शुरुआती भारतीय करियर के सबसे मुश्किल दौर में से एक के बारे में बात की . रवींद्र जडेजा ने बताया कि कई बार बैटिंग ऑर्डर में नीचे भेजे जाने से उनका कॉन्फिडेंस कम हुआ और उन्हें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या भारतीय टीम को सच में उनकी बैटिंग काबिलियत पर भरोसा है.अनुभवी भारतीय ऑलराउंडर को पता था कि वह बड़े रन बना सकते हैं, लेकिन निचले क्रम में लगातार मौके मिलना उनके लिए एक मुश्किल अनुभव था. हालांकि, जडेजा ने धीरे-धीरे टेस्ट मैचों में लंबी पारियां खेलने के लिए जरूरी कॉन्फिडेंस और सब्र हासिल कर लिया.

उन्होंने ये बातें गॉल टेस्ट में बारिश के कारण खेल रुके होने के दौरान बताईं, जहां भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट खेल रही थी. रवींद्र जडेजा ने बताया कि अपने करियर की शुरुआत में वह नंबर 4 पर बैटिंग करते थे..अपने रणजी ट्रॉफी करियर के दौरान, उनका बल्लेबाजी औसत 60 से ज्यादा था. दलीप ट्रॉफी और दूसरे फर्स्ट-क्लास मैचों में भी उनके आंकड़े बहुत अच्छे थे.

सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर संजय मांजरेकर से बात करते हुए जडेजा ने कहा, "तो कहीं न कहीं, मुझे यकीन था कि मुझमें वह काबिलियत है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि आप भारतीय टीम में आते हैं और आपको वह बैटिंग नंबर नहीं मिलता." जडेजा ने माना कि वह अक्सर खुद को भारत के बैटिंग ऑर्डर में बहुत नीचे पाते थे, और कई बार तो उन्हें रविचंद्रन अश्विन के बैटिंग के लिए जाने के बाद अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था. और यह उनके लिए वाकई बहुत मुश्किल स्थिति होती थी.

भारतीय ऑलराउंडर ने आगे कहा, "कभी-कभी स्थिति ऐसी होती है कि मैंने नंबर 8 और 9 पर भी बैटिंग की है. तो, जब आप ड्रेसिंग रूम में पैड पहनकर बैठे होते हैं, और आपके बगल में कोई तेज गेंदबाज गेंद चुन रहा होता है, तो ये सब देखकर मेरा हौसला और कॉन्फिडेंस कम हो जाता था. कभी-कभी आप खुद से सोचते हैं, 'मुझे जाकर रन बनाने हैं'"

जडेजा ने आगे बताया, क्या टीम को मुझ पर भरोसा भी नहीं है?' तो, मैंने देखा कि शुरुआती दिनों में मुझे वो नंबर नहीं मिला.. बहुत नीचे, कई बार तो मैं अश्विन से भी नीचे बैटिंग करने गया। तो कहीं न कहीं, इन सब चीजों ने मुझे परेशान किया"

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