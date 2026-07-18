FIFA World Cup Final: फाइनल से कुछ घंटे पहले स्पेन को बड़ा झटका, अचानक रोकनी पड़ी ट्रेनिंग

FIFA World Cup 2026 Final: अर्जेंटीना के खिलाफ रविवार को खेले जाने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल से पहले स्पेन के ट्रेनिंग सेशन को खराब मौसम के कारण बीच में ही रोकना पड़ा. शनिवार को टीम मैनेजमेंट ने बताया कि तेज आंधी-तूफान और बिजली गिरने की आशंका के चलते यह निर्णय लिया गया. इसके बाद खिलाड़ियों ने अपना वार्म-अप सेशन मैदान के बजाय इनडोर में पूरा किया. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि टीम बाद में मौसम सामान्य होने पर मैदान पर लौटकर पूरा अभ्यास करेगी या नहीं.

न्यू जर्सी की गवर्नर मिकी शेरिल ने शनिवार को लोगों को चेतावनी दी कि पूरे राज्य में जबरदस्त तूफान आने की आशंका है, जिसमें तेज हवाएं, बवंडर, अचानक बाढ़ और ओले गिरने का खतरा है. स्पेनिश फेडरेशन (RFEF) ने एक बयान में कहा, 'न्यू जर्सी में मेलानी लेन ट्रेनिंग ग्राउंड की पिचों पर स्पेनिश नेशनल टीम का ट्रेनिंग सेशन US तूफान सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत रोक दिया गया है.'

अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार और कुल मिलाकर चौथी बार वर्ल्ड कप का खिताब जीतने की कोशिश करेगा. स्पेन ने अपना एकमात्र वर्ल्ड कप खिताब 2010 में जीता था. मौजूदा यूरोपीय चैंपियन स्पेन 2010 के बाद अपना पहला FIFA वर्ल्ड कप खिताब जीतने की कोशिश कर रहा है, जबकि लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना लगातार खिताब जीतने की कोशिश में है.

अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड पर 2-1 की रोमांचक वापसी करते हुए रोमांचक जीत हासिल की, जिसमें एंज़ो फर्नांडीज के साथ पहले हाफ की हार को पीछे छोड़ते हुए बराबरी का गोल किया, इससे पहले लुटारो मार्टिनेज ने स्टॉपेज-टाइम विजेता को गोल करके गत चैंपियन को स्पेन के खिलाफ खिताबी मुकाबले में भेज दिया.

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इंग्लैंड पर जीत ने अर्जेंटीना को विश्व कप 2026 के फाइनल में पहुंचा दिया, जबकि इंग्लैंड की 1966 के बाद अपने पहले विश्व कप फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें टूट गईं. दूसरी ओर, स्पेन ने सधे हुए प्रदर्शन से फ्रांस को 2-0 से हराकर 2010 की जीत के बाद पहली बार फीफा विश्व कप फाइनल में जगह बनाई.

लैमिन यामल ने जीत में अहम भूमिका निभाई, लुकास डिग्ने को बाहर करने के बाद पेनल्टी जीती, जिसे मिकेल ओयारज़ाबल ने 22वें मिनट में गोल में बदलकर स्पेन को बढ़त दिला दी. पेड्रो पोरो ने ब्रेक के बाद दानी ओल्मो के साथ बेहतरीन मूव बनाकर स्पेन की बढ़त को दोगुना कर दिया, जबकि फ्रांस को स्पष्ट मौके बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा.

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