पिता के त्याग को नहीं भूला स्पेन का फुटबॉलर, पेड्री ने फीफा वर्ल्ड कप जीतते ही निभाई वर्षों पुरानी परंपरा

अक्सर खिलाड़ी कोई बड़ी ट्रॉफी या टूर्नामेंट जीतने के बाद सबकुछ भूलकर जश्न में डूब जाते हैं, लेकिन स्पेन के स्टार मिडफील्डर पेड्री ने फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में जीत के बाद कुछ ऐसा किया जिसने सबका दिल जीत लिया. मैदान पर हजारों फैंस और कैमरों के बीच पेड्री अपने पिता फर्नांडो गोंजालेज के साथ एक अनोखी पारिवारिक परंपरा निभाते दिखे. वह पेनल्टी स्पॉट पर खड़े होते हैं और गोलपोस्ट के नीचे उनके पिता. यह सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि उस अधूरे सपने को सलाम है जिसे फर्नांडो ने परिवार की जिम्मेदारियों के लिए छोड़ दिया था. यही वजह है कि पेड्री और उनके पिता की यह भावुक परंपरा आज दुनियाभर के फुटबॉल फैंस का दिल जीत रही है.

दरअसल, स्पेन ने अर्जेंटीना के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में 1-0 से जीत हासिल कर अपना दूसरा वर्ल्ड कप खिताब जीता. सब्स्टीट्यूट फेरान टोरेस 'ला रोजा' के हीरो बनकर उभरे; उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम के 106वें मिनट में निर्णायक गोल किया और 16 साल के सूखे के बाद टीम को प्रतिष्ठित ट्रॉफ़ी दिलाई. इस मौके पर स्पेन का हर खिलाड़ी अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस पल का जश्न मना रहा था.

पेड्री और उनके पिता की रस्म हुई वायरल

पेड्री और उनके पिता फर्नांडो के बीच बहुत गहरा रिश्ता है, जो मेटलाइफ स्टेडियम में पूरी दुनिया के सामने दिखा. जैसे-जैसे जश्न अपने पीक पर पहुंचा, दोनों गोल एरिया की ओर बढ़े और पिच को अपने निजी मैदान में बदल दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में फर्नांडो अपने बेटे के लिए गोलकीपिंग करते दिखे. उन्होंने वही फुर्ती और फोकस दिखाया जो उनकी जवानी के दिनों में उनके खेल की पहचान थी. जब पेड्री ने शॉट लेने की तैयारी की, तो दोनों के बीच मजाक-मस्ती भी हुई. चैंपियनशिप सेरेमनी की कड़ी सुरक्षा और जारी जश्न के बीच यह पल पूरी तरह से स्वाभाविक और खुशी से भरा था.

वीडियो में वह पल साफ देखा जा सकता है जब पेड्री नेट की तरफ बॉल मारते हैं और उनके पिता उसे रोकने के लिए पूरे जोश के साथ डाइव लगाते हैं. उन्होंने बॉल रोकी या नहीं, यह बात अलग है, असली बात थी दोनों के चेहरों पर आई बड़ी और गर्व भरी मुस्कान. पेड्री और उनके पिता तब से यह परंपरा निभा रहे हैं जब भी स्पेन का यह फुटबॉल स्टार कोई ट्रॉफी जीतता है. वे एक पेशेवर उपलब्धि को परिवार के बेहद निजी जश्न में बदल देते हैं.

पेड्री और उनके पिता की इस रस्म के पीछे क्या कहानी है?

जब भी कोई स्पैनिश मिडफील्डर कोई बड़ा ट्रॉफ़ी जीतता है, तो जश्न खत्म होने के बाद पेड्री पिच पर ही रुक जाते हैं. वह अपने पिता फर्नांडो गोंजालेज के खिलाफ़ एक सांकेतिक पेनल्टी किक लेते हैं. इस दौरान पिता गोलकीपर की भूमिका निभाते हैं. हालांकि, इस परंपरा के पीछे एक भावुक कहानी है. फर्नांडो खुद एक फुटबॉलर थे और स्पेन में क्षेत्रीय स्तर के बेहद प्रतिभाशाली गोलकीपर थे, जो अपनी जवानी के दिनों में एक स्थानीय टीम के लिए खेलते थे. वह स्पेनिश थर्ड डिवीजन में अपना डेब्यू करने ही वाले थे, तभी उन्हें अपने पिता के अचानक निधन की दुखद खबर मिली.

पारिवार के लिए छोड़ दिए गोलकीपर ग्लव्स

उनका करियर आगे बढ़ ही रहा था कि पिता की अचानक मौत ने उन्हें परिवार के गुजारे को प्राथमिकता देने पर मजबूर कर दिया. मां और भाई-बहनों की जिम्मेदारी उठाने के कारण फर्नांडो ने पेशेवर फुटबॉलर बनने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ दिया और उनके लिए एक स्थिर भविष्य बनाने पर ध्यान केंद्रित किया. उन्होंने परिवार का सहारा बनने के लिए काम करने की रूरत के चलते अपने गोलकीपर ग्लव्स छोड़ दिए.

परिवार के लिए फर्नांडो गोंजालेज का त्याग पेड्री के लिए प्रेरणा बन गया है. यह युवा स्टार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित होता है कि उनके पिता का वह सपना, जिसे उन्होंने छोड़ दिया था, उनकी साझा सफलता के जरिए जिंदा रहे. पिता और पुत्र के बीच की यह परंपरा आज लोगों का दिल जीत रही है. जब भी पेड्री कोई बड़ा ट्रॉफी जीतने के बाद अपने पिता के साथ पेनल्टी स्पॉट पर आते हैं, तो वह सिर्फ़ एक खेल नहीं खेल रहे होते, बल्कि वह उस सपने का सम्मान कर रहे होते हैं जो उनके पिता ने कभी देखा था.

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