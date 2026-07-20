Spain vs Argentina: हार नहीं पचा पाया अर्जेंटीना? स्पेन की ट्रॉफी सेरेमनी में की घटिया हरकत

FIFA वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल हारने के बाद अर्जेंटीना के बर्ताव की काफी आलोचना हो रही है. फुटबॉल जगत के कुछ लोगों ने रनर-अप टीम को 'बदतमीज' तक कह दिया, क्योंकि स्पेन के ट्रॉफी सेलिब्रेशन के दौरान खिलाड़ियों ने पीठ फेर ली थी और जब रॉड्री टूर्नामेंट का गोल्डन बॉल अवॉर्ड ले रहे थे, तब फैंस लियोनेल मेसी का नाम चिल्ला रहे थे.

रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में स्पेन ने मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम के बाद 1-0 से हराया. फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में निर्णायक गोल करके स्पेन की टीम के लिए दूसरा FIFA वर्ल्ड कप खिताब पक्का किया और अपनी अजेय यात्रा को 38 मैचों तक पहुंचाया, जो एक यूरोपियन रिकॉर्ड है.

मैच के बाद का नजारा बना चर्चा का विषय

सिल्वर मेडल लेने के बाद अर्जेंटीना के खिलाड़ी नए चैंपियन के लिए नहीं रुके. इसके बजाय, जब स्पेन वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने की तैयारी कर रहा था, तब लियोनेल मेसी और उनके साथी खिलाड़ी मैदान के दूसरी तरफ चले गए. उन्होंने 'गार्ड ऑफ ऑनर' बनाने से इनकार कर दिया, जबकि स्पेन ने अर्जेंटीना की टीम के मेडल लेने के दौरान उनकी तारीफ की थी. माहौल तब और तनावपूर्ण हो गया जब स्पेन के मिडफील्डर रॉड्री को टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के तौर पर गोल्डन बॉल दी गई. इस दौरान स्टेडियम में मौजूद अर्जेंटीना के समर्थक मेसी का नाम चिल्ला रहे थे.

फाइनल की हार स्वीकार नहीं कर पा रहा अर्जेंटीना

Goal.com के अनुसार, इन घटनाओं पर ब्रॉडकास्टर एड्रियन डरहम ने talkSPORT पर कड़ी आलोचना की. डरहम ने कहा, 'बिल्कुल भी तमीज नहीं है. उनका बर्ताव चौंकाने वाला रहा है. आज उन्होंने पूरी तरह शर्मिंदा किया हैं. हमें लगता है कि फैंस शानदार रहे हैं. लेकिन ट्रॉफ़ी उठाने के दौरान भी, जब रॉड्री टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की ट्रॉफ़ी लेने गए, तो फ़ैन्स मेसी का नाम गा रहे थे और अर्जेंटीना का नाम भी ले रहे थे. वे बस यह स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि अर्जेंटीना वर्ल्ड कप फाइनल में हार गई.' डरहम ने अर्जेंटीना के पूरे कैंपेन पर भी सवाल उठाए और दावा किया कि टूर्नामेंट के दौरान टीम को कई मौकों पर फ़ायदा मिला.

उन्होंने आगे कहा, 'अर्जेंटीना खेल के लिए और वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह शर्मिंदगी का कारण है. Goal.com के अनुसार डरहम ने कहा, 'उन्हें वर्ल्ड कप के इतिहास के सबसे आसान ग्रुप में रखा गया था, नॉकआउट में केप वर्डे के खिलाफ उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी, और क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए उन्हें मिस्र की हार का सहारा लेना पड़ा, जो जीत के करीब पहुंचकर हार गए थे. वहीं, स्विट्जरलैंड ने एक गैर-जरूरी रेड कार्ड खाकर खुद का नुकसान कर लिया.'

उन्होंने आगे कहा, 'सेमीफाइनल में इंग्लैंड का पलड़ा भारी था, लेकिन उन्होंने अर्जेंटीना को जीत का मौका दे दिया. अर्जेंटीना फाइनल में पहुंची और बुरी तरह शर्मिंदा हुई. सच तो यह है कि इस टूर्नामेंट में अर्जेंटीना के पक्ष में कई अजीबोगरीब फैसले लिए गए.' मेडल सेरेमनी से पहले ही माहौल गरमा गया था.

फाइनल की आखिरी सीटी बजने के बाद अर्जेंटीना का गुस्सा फूट पड़ा; स्पेन के एरिक गार्सिया और गावी के साथ हुई बहस के बाद लिएंड्रो परेडेस को रेड कार्ड दिखाया गया. फाइनल मैच काफी तनावपूर्ण रहा और 90 मिनट तक कोई गोल नहीं हो सका. स्पेन का खेल पर दबदबा रहा, लेकिन अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज शानदार फॉर्म में दिखे और उन्होंने डानी ओल्मो, फेरान टोरेस और पाउ ​​कुबारसी के गोल करने के कई प्रयासों को नाकाम कर दिया.

स्टॉपेज टाइम में अर्जेंटीना की मुश्किलें और बढ़ गईं, जब कुबारसी पर देर से किए गए फाउल के लिए एंजो फर्नांडीज को दूसरा पीला कार्ड मिला. इसके साथ ही वे वर्ल्ड कप फाइनल में बाहर भेजे जाने वाले छठे खिलाड़ी बन गए. आखिरकार 106वें मिनट में स्पेन ने गतिरोध तोड़ा; निको विलियम्स के नॉकडाउन पर टोरेस ने गेंद को नेट के ऊपरी हिस्से में पहुंचा दिया. इस गोल ने अर्जेंटीना की उस उम्मीद को खत्म कर दिया, जिसके तहत वे 64 वर्षों में फीफा वर्ल्ड कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाला पहला देश बन सकते थे. जहां स्पेन ने ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया, वहीं फाइनल के बाद अर्जेंटीना का मेडल सेरेमनी और मैच के आखिरी पलों के दौरान का व्यवहार भी चर्चा का विषय बन गया, और इसकी चर्चा लगभग उतनी ही हुई जितनी मैच के नतीजे की.

ये भी पढ़ें- स्पेन को इनाम 480 करोड़ रुपये, टी-20 वर्ल्ड चैंपियन से 20 गुना बड़ी रकम, FIFA की 48वीं टीम भी मालामाल