मोरक्को-फ्रांस मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भिड़ गए दो रिपोर्टर, 'दंगल' देख हैरान रह गए ब्राहिम डियाज, VIDEO

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच अपने चरम पर है. राउंड-16 के मुकाबले समाप्त हो चुके हैं. शुक्रवार (10 जुलाई) से क्वार्टर फाइनल राउंड के मैच शुरु हो रहे हैं. पहले मैच में फ्रांस की भिड़ंत मोरक्को के साथ है. मैच से एक दिन पूर्व शाम को मोरक्को की तरफ से राइट विंगर और अटैकिंग मिडफील्ड के तौर पर शिरकत करने वाले स्टार खिलाड़ी ब्राहिम डियाज ने मीडिया संग खास बातचीत की. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब डियाज सवालों का जवाब दे रहे थे. उसी दौरान कमरे के पिछले हिस्से में अफरा-तफरी मच गई. जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

हाथापाई में बदल गई तीखी बहस

वायरल हो रहे वीडियो में बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विवाद दो पत्रकारों के बीच हुआ था. पहले पहल तो उनके बीच किसी मुद्दे को लेकर तीखी बहस हुई. मगर कुछ देर बाद ही यह बहस हाथापाई में बदल गई. जिससे वहां उपस्थित हर कोई स्तब्ध रह गया. इस दौरान एक आवाज पूरे रूम में गुंज रही थी कि 'तुम मुझे नहीं मार सकते!'

सुरक्षाकर्मियों और प्रेस अधिकारियों ने किया बीच बचाव

हालांकि, मामला ज्यादा तुल पकड़ता उससे पहले वहां उपस्थित सुरक्षाकर्मियों और प्रेस के अन्य अधिकारियों ने हस्तक्षेप करते हुए मामले को संभाल लिया. उन्होंने आपस में भिड़ रहे दोनों आक्रामक व्यक्तियों को समझाया और उन्हें शांत करवाया. इस दौरान पूरे मामले को देखते हुए डियाज भी भौचक्के नजर आए.

डियाज ने मुस्कुराते हुए माहौल को संभाला

इस विवाद के बाद पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया था. मगर यहां डियाज ने समझदारी दिखाई और मुस्कुराते हुए कमरे में व्याप्त तनाव को कम करने का प्रयास किया. हालांकि, इस दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि उनसे पिछला सवाल क्या किया गया था. वह भूल गए हैं. उन्होंने कहा, 'मैं सवाल भूल गया!'

मैच को लेकर डियाज का बयान

दोबारा बातचीत शुरु होने के बाद उन्होंने कहा, 'हमने असाधारण मानसिकता का प्रदर्शन किया है और साबित किया है कि हम क्या हासिल करने में सक्षम हैं.' उन्होंने कहा, 'हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है. हर कोई इसे खेलना चाहता है और लक्ष्य हासिल करने में योगदान देना चाहता है.'

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