विज्ञापन
विशेष लिंक

सर्दी-खांसी और गले में खराश का अचूक उपाय है बनफशा का फूल, जानें कमाल के फायदे

Banfasha Phool Ki Chai: बनफशा के फूल देखने में भले ही छोटे हों मगर बेहद गुणकारी होते हैं. इसे आप कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
सर्दी-खांसी और गले में खराश का अचूक उपाय है बनफशा का फूल, जानें कमाल के फायदे
Banfasha Phool Ki Chai: बनफशा फूल की चाय के फायदे.

Banfasha Phool Ki Chai: सर्दियों में ज्यादातर लोगों को में खांसी, गले की खराश और बुखार की शिकायत देखने को मिलती है. प्रकृति ने फल-फूल के रूप में कई ऐसी औषधियां दी है, जो स्वास्थ्य के लिए उत्तम होती हैं. ऐसी ही एक औषधि का नाम बनफशा का फूल है. बैंगनी-नीले रंग के छोटे-छोटे बनफशा के फूल न सिर्फ देखने में सुंदर और खुशबूदार होते हैं, बल्कि औषधीय गुणों से भी भरपूर होते हैं. आयुर्वेद में इसे प्रकृति का अनमोल उपहार कहा जाता है. यह सर्दी-खांसी समेत कई समस्याओं को दूर करने में मददगार हैं.

भारत सरकार का आयुष मंत्रालय प्रकृति के छोटे से फूल बनफशा या स्वीट वॉयलेट के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उसके औषधीय गुणों से अवगत कराता है.

बनफशा के फूल देखने में भले ही छोटे हों मगर बेहद गुणकारी होते हैं. इसमें फ्लेवोनॉयड्स, एल्कलॉइड्स, सैलिसिलिक एसिड और म्यूसिलेज जैसे तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यही कारण है कि आयुर्वेद में इसे सर्दी-जुकाम का सबसे विश्वसनीय और बेहतर इलाज माना जाता है.

कैसे बनाएं बनफशा के फूल की चाय- How To Make Banfasha Phool Ki Chai)

बनफशा की चाय (हर्बल टी) बनाकर पी सकते हैं, जिसका स्वाद बढ़िया होता है और पीने से एनर्जी आती है और दिन भर की थकान को उतारने में मददगार है.

सामग्री-

  • बनफशा के फूल (सूखे या ताजे)
  • पानी
  • शहद या चीनी (वैकल्पिक)
  • नींबू का रूस (वैकल्पिक)

विधि-

बनफशा के फूल को अच्छी तरह से साफ करें और उन्हें एक कप में रखें. एक पैन में पानी उबालें.
उबलते पानी में बनफशा के फूल डालें और कुछ मिनट के लिए ढककर रखें. चाय को एक कप में छान लें. अगर आप चाहते हैं कि आपकी चाय मीठी हो, तो इसमें शहद या चीनी मिलाएं.  आप चाय नींबू मिला सकते हैं. बनफशा के फूल की चाय तैयार है. इसे छानकर गरमा गरम पिएं.

बनफशा के फायदे- Banfasha Phool Ke Fayde:

1. सर्दी-जकाम-

बनफशा के फूलों के सेवन से कई फायदे मिलते हैं. यह गले की खराश और सूखी खांसी में तुरंत आराम देता है. बलगम (कफ) को पतला करके बाहर निकालने में मदद कर सकता है. 

ये भी पढ़ें- 15 दिन तक रोजाना मेथी का पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? 

Latest and Breaking News on NDTV

2. बुखार-

बनफशा फूल से हल्के बुखार और सिरदर्द में भी राहत मिल सकती है. 

3. गले की सूजन-

बनफशा के फूल में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, इसके कारण गले की सूजन को कम करने में मदद मिल सकती है. एंटी-माइक्रोबियल होने से वायरस-बैक्टीरिया से लड़ने में कारगर है.

4. स्ट्रेस-

अनिद्रा, तनाव, चिड़चिड़ेपन की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए भी बनफशा के फूल बेहद फायदेमंद माने जाते हैं. 

5. स्किन-

त्वचा के छोटे-मोटे घाव और जलन में बनफशा के फूल लगाने से राहत मिल सकती है.

नोटः

बनफशा प्रकृति का उपहार है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के सुरक्षित और असरदार है. खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह सबसे अच्छा घरेलू नुस्खा है. हालांकि, सेवन से पहले आयुर्वेदाचार्य से सलाह जरूर लेनी चाहिए.

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Banfasha Phool Ki Chai, Banfasha Phool Kf Fayde, Which Disease Is Cured By Drinking Banfasha Phool Ki Chai, Banfasha Phool Ki Chai Pine Ke Fayde, How To Make Banfasha Phool Ki Chai, Banfasha Phool For Cold Cough
Get App for Better Experience
Install Now