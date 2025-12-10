Year Ender Food 2025: साल 2025 में टेस्ट एटलस की टॉप 50 लिस्ट में इन 6 भारतीय ब्रेड्स ने बनाई जगह

Year Ender Food 2025: दुनिया की मशहूर फूड और ट्रैवल गाइड ने अक्टूबर 2025 में “World's 50 Best Breads” की रैंकिंग जारी की थी. आपको बता दें कि इस लिस्ट में कई भारतीय ब्रेड्स ने ग्लोबल लिस्ट में धमाकेदार प्रदर्शन किया है. बटर गार्लिक नान को पहला और अमृतसरी कुलचा को दूसरे नंबर पर जगह मिली. बता दें कि टॉप 50 ब्रेड्स की लिस्ट में कुल 6 भारतीय ब्रेड्स भी शामिल हुई हैं. जिनमें से ज्यादातर रोजमर्रा के भारतीय घरों में बनाई जाती हैं और सब्जियों और करी के साथ पूरी तरह से मेल खाती हैं. चलिए जानते हैं Taste Atlas की टॉप 50 लिस्ट में शामिल वो 6 भारतीय ब्रेड्स, जिन्होंने दुनिया भर के स्वाद को अपना दीवाना बना दिया.

1. बटर गार्लिक नान (Butter Garlic Naan) — Rank 1

नरम और तंदूर में तैयार होने वाली यह फ्लैटब्रेड अपने बटर और बारीक कटे लहसुन की खुशबू से सबको लुभाती है. इसकी हल्की स्मोकी महक और बटर-गार्लिक का देसी मेल इसे करी और तंदूरी डिशेस के साथ खाने के लिए परफेक्ट बनाता है.

2. अमृतसरी कुलचा (Amritsari Kulcha) — Rank 2

मसालेदार आलू की स्टफिंग से भरा यह कुलचा बाहर से कुरकुरा और अंदर से बेहद मुलायम होता है. तंदूर में पकने पर इसमें एक सोंधापन आ जाता है जो इसके स्वाद को और बढ़ा देता है. पंजाब की स्ट्रीट फूड ये कुल्चे छोले और अचार के साथ परोसे जाते हैं जो एक क्लासिक कॉम्बो भी हैं.

3. परोट्टा (Parotta) — Rank 5

दक्षिण भारत की यह परतदार ब्रेड मैदे को कई बार मोड़कर बनाई जाती है, जिससे इसकी फ्लेकी लेयर्स तैयार होती हैं. तवे पर पकने के बाद आप इसे किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ खा सकते हैं. ये खाने में मुलायम और मुंह में घुल जाने वाला होता है.

4. नान (Naan) — Rank 7

पारंपरिक तंदूरी नान भी टॉप 10 में जगह बनाने में सफल रही. नरम, हल्की चबाने वाली इस ब्रेड की कई वैरायटी मिलती हैं, जैसे बटर नान, गार्लिक नान, चीज़ नान आदि. इसे ज्यादातर भारतीय करी या ग्रिल्ड डिशेज के साथ सर्व किया जाता है.

5. पराठा (Paratha) — Rank 16

रोटी से मोटा और कुलचे से हल्का, पराठा भारतीय खाने में इस्तेमाल किया जाने वाला एक अहम डिश है. आप इसे सादा भी बना सकते हैं या फिर आलू, पनीर, गोभी, मिक्स वेज की फिलिंग के साथ भी तैयार कर सकते हैं. वैसे तो पराठे आमतौर पर गेहूं के आटे से तैयार किए जाते हैं और सुबह के नाश्ते के लिए ये फेवरेट ऑप्शन होता है.

6. आलू नान (Aloo Naan) — Rank 26

नान का यह लोकप्रिय वर्ज़न मसालेदार मैश्ड आलू की भराई से तैयार होता है. तंदूर या तवे पर पकने के बाद इसे बटर या घी से चमकदार फिनिश दिया जाता है. इसे दही, अचार, चटनी या किसी भी ग्रेवी करी के साथ खाया जाता है.

