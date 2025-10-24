World Pasta Day 2025: 25 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड पास्ता डे, जानिए कैसे इस इटालियन डिश को मिला इंडियन ट्विस्ट

World Pasta Day 2025: क्या आपने कभी रील्स देखकर अपनी पास्ता को देसी ट्विस्ट देने की कोशिश की है? मैंने की थी और हां, किचन का हाल ऐसा था जैसे वहां तूफान आया हो! लेकिन स्वाद? पूरी तरह से काबिल-ए-तारीफ! पास्ता की जड़ें इटली में हैं, लेकिन यह यूरोप से बहुत दूर सफर तय कर भारतीय रसोई तक पहुंच गया है. सड़क किनारे मिलने वाले स्पाइसी मसाला मैकरोनी से लेकर रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले कीमा चिकन पास्ता तक — हर पास्ता डिश में होता है बोल्ड फ्लेवर्स का धमाका और देसी स्वाद का तड़का. तो चलिए वर्ल्ड पास्टा डे पर जानते हैं कि कैसे ये इटालियन डिश भारत में आकर बिल्कुल यहां जैसी देसी, चटाकेदार हो गई है. बता दें कि हर साल 25 अक्टूबर को वर्ल्ड पास्ता डे (World Pasta Day) के रूप में मनाते हैं. यह दिन पास्ता के स्वाद, लोकप्रियता और इसके कुलिनरी (culinary) महत्व को सेलिब्रेट करने के लिए समर्पित है.

हम विश्व पास्ता दिवस क्यों मनाते हैं?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, विश्व पास्ता दिवस की शुरुआत 25 अक्टूबर 1995 को विश्व पास्ता कांग्रेस के हिस्से के रूप में हुई थी. दुनिया भर से विशेषज्ञ पास्ता की महिमा पर चर्चा करने के लिए एक साथ आए और पास्ता की विस्तृत किस्मों के बारे में ज्ञान फैलाने के महत्व पर जोर दिया.

कैसे पास्ता ने भारत में अपनी जगह बनाई

जबकि पास्ता मूल रूप से एक इटालियन डिश है, जो चीज इसे बेहद बहुमुखी बनाती है वह यह है कि विभिन्न संस्कृतियाँ इस व्यंजन को अपने स्वाद के अनुरूप कैसे अपना सकती हैं. जबकि भारत में कई रेस्तरां और कैफे आपको इटालियन पास्ता सर्व कर सकते हैं.

मजेदार और स्वादिष्ट देसी स्टाइल के पास्ता हैं:

1. बटर मसाला पास्ता

बटर मसाला पास्ता एक इंडियन स्टाइल की पास्ता रेसिपी है जो गाढ़ी और मलाईदार सॉस में तैयार की जाती है. इसको बनाने में सूखे लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी और फ्रेश हरी धनिया की पत्तियों को मसालों और फ्रेश हर्ब्स मिलाकर बनाया जाता है. यह मसालेदार स्वाद से भरा हुआ होता है.

2. कीमा पास्ता

देसी कीमा पास्ता वास्तव में इटालियन क्लासिक स्पेगेटी बोलोग्नीज़ के जैसा है. हालाँकि इसमें बीफ़ कीमा के बजाय, यह लैम्ब कीमा का यूज करके बनाया जाता है. इसके अलावा, इसमें तेजपत्ता जैसे इंडियन स्पाइस भी शामिल हैं.

3. पनीर-बॉल पास्ता

कई इंंडियन वेजिटेरियन हैं इसलिए फेमस मीटबॉल स्पेगेटी को वेज पनीर-बॉल स्पेगेटी में बदलना कोई हैरानी की बात नहीं होगी. इस पास्ता को बनाने के लिए, पनीर की गेंदों को शेप दिया जाता है और फ्राई किया जाता है, इसके बाद एक टेस्टी टमाटर सॉस डाला जाता है और यह सब स्पेगेटी के ऊपर सेट किया जाता है.

