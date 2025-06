महिला ने बनाई हाथ की चाय, वीडियो को 43.2 मिलियन से ज्यादा बार गया देखा

हम सभी को घर पर बनी एक अच्छी चाय बहुत पसंद होती है. इसमें कुछ सुकून देने वाली बात होती है. इसकी गर्माहट, इसकी खुशबू और अहसास खास होता है. और जब कोई कहता है, "मुझे तुम्हारे हाथ की चाय बहुत पसंद है" तो इसका मतलब आमतौर पर यह होता है कि वे आपके हाथ की चाय पीने के लिए तरस रहे हैं. लेकिन क्या हो जब आप उस लाइन को थोड़ा ज़्यादा शाब्दिक रूप से लेते हैं? इंटरनेट पर एक महिला ने मज़ाकिया ढंग से इसका पता लगाने का फ़ैसला किया. इसकी शुरुआत उस जानी-पहचानी कहावत से हुई: "मुझे तुम्हारे हाथ की चाय बहुत पसंद है." एक ऐसी लाइन जो आमतौर पर मीठी, थोड़ी चुलबुली और ज़्यादातर हानिरहित लगती है. लेकिन इसे सिर्फ़ एक और तारीफ़ की तरह मानने के बजाय, बनाने वाले ने एक बात कहने का फ़ैसला किया... अपने हाथों से.

और हमारा मतलब है सचमुच अपने हाथों से. उसके बाद जो हुआ वह सबसे बेतुका और मज़ेदार वीडियो था.

वायरल हो रहे वीडियो में, महिला एक पैन लेती है, अपने हाथ पर सीधे पानी डालती है, बिना चम्मच का इस्तेमाल किए उसमें चाय की पत्ती, चीनी और दूध डालती है और अपने नंगे हाथों से सब कुछ मिलाती है. फिर, वह स्टोव जलाती है और गहरी सांस लेती है. कैप्शन में लिखा है: "चाय पियोगे?" (क्या आप चाय लेंगे?)

स्वाभाविक रूप से, इंटरनेट पर भी कमेंट आए.

"वाह. यह सचमुच हाथ से बनी चाय है" एक यूजर ने लिखा.

"सीरियस ले लिया" एक और ने लिखा.

"खुश रहो कि किसी ने तुम्हारे पैरों की चाय पसंद नहीं पूछी" एक व्यक्ति ने मज़ाक में कहा.

"मैं चाय की बर्बादी नहीं देख पाऊंगा," एक चाय लवर ने कहा.

"डॉली चाय वाला. हाथ वाली चाय," एक कमेंट में रोड साइड वेंडर का जिक्र किया गया.

"पानीपुरी वाले भैया से भी बेहतर है," एक व्यक्ति ने कमेंट किया.

अब तक इस वीडियो को 43.2 मिलियन बार देखा जा चुका है.

