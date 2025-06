बारिश के मौसम में इस चीज को खाना पसंद करती हैं एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा, यहां देखें पोस्ट

Malaika Arora Food Post: मलाइका अरोड़ा खाने की किचनी बड़ी शौकीन हैं ये हम सभी जानते हैं. उनके खाने-पीने से जुड़े पोस्ट वाकई बेहद आनंददायक है. मौसमी व्यंजनों का स्वाद चखने से लेकर अपने हेल्दी मील के बारे में खुलकर बात करने तक, और फिटनेस खाने के बयान हमेशा तक. उनका लेटेस्ट इंडल्जेंस क्या है? यह मानसून की पसंदीदा चीज है. अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर, मलाइका ने अपने घर की सेंटर टेबल पर रखी एक ट्रे की प्यारी तस्वीर पोस्ट की. इसमें दो तरह के बेक्ड बिस्कुट से भरी एक प्लेट, साथ ही चाय का एक पूरा कप और एक खाली कप है. तस्वीर के ऊपर, उन्होंने मानसून के मौसम के सुहावने तापमान के दौरान स्वादिष्ट बिस्कुट के साथ सर्व कि जाने वाले हाट ड्रिंक के प्रति अपनी पसंद व्यक्त की. "मौसम जीरा बिस्कुट और चाय के लिए कहता है," उनके नोट में लिखा था,

यह पहली बार नहीं है जब मलाइका के खाने के ऑप्शन उनके फैंस को पसंद आए. इससे पहले, डाई-हार्ड फूडी ने अपने कम्फर्ट मील की झलक दिखाई थी. अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर, दिवा ने राजमा चावल (किडनी बीन्स करी से सजा हुआ चावल) से भरी प्लेट की तस्वीर पोस्ट की, जिसमें कुछ मसाला प्याज़ (मसालेदार प्याज़) परोसे गए थे. उसी टेबल पर एक कटोरी में काले जैतून का एक बाउल भी देखा गया, जो स्प्रेड में फ्लेवर को चेंज करता है. "राजमा चावल + प्याज़ ने जगह बनाई," उसने लिखा.

इससे पहले, मलाइका, जो एक फिटनेस लवर भी हैं, ने अपने इंस्टाग्राम ग्रुप को हाइड्रेशन रिमाइंडर दिया था. अपनी IG स्टोरीज़ पर, उन्होंने एक ट्रे पर रखे गिलास की तस्वीर शेयर की, जो नींबू पानी से भरा हुआ लग रहा था. इसके बाद, ट्रे में दो छोटी कटोरियां भी थीं - एक में नमक और दूसरी में निचोड़ा हुआ नींबू का टुकड़ा. उन्होंने अपनी पोस्ट को कैप्शन रहित छोड़ दिया, लेकिन पोस्ट को "हाइड्रेट" के साथ हैश-टैग करके एक आवश्यक रिमाइंडर देना नहीं छोड़ा.

