रोजाना खाली पेट अदरक-लहसुन और नींबू का पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

ठंड के मौसम में शरीर को सेहतमंद रखने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं. अगर आप भी खुद को हेल्दी और फिट रखना चाहते हैं तो खाली पेट अदरक लहसुन और नींबू वाला पानी पी सकते हैं. इस पानी के सेवन से इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है. आपको बता दें कि अदरक को ठंड के मौसम में बेहद ही फायदेमंद माना जाता है. क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है. इतना ही नहीं इसमें विटामिन सी, विटामिन बी6, विटामिन बी3, साथ ही मैंगनीज, पोटैशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन जैसे खनिज होते हैं. यह जिंजरोल और शोगाओल जैसे एंटीऑक्सीडेंट और सूजन-रोधी यौगिकों से भी भरपूर है. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं ये ड्रिंक और क्या हैं फायदे.

कैसे बनाएं अदरक-लहसुन और नींबू का पानी- (How To Make Ginger garlic and lemon water)

सामग्री-

अदरक, कसा हुआ

लहसुन की कलियां, बारीक कटी हुई

नींबू का रस

पानी

विधि-

इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले अदरक को कस लें और लहसुन की कलियों को बारीक काट लें. एक ग्लास पानी में अदरक, लहसुन, और नींबू का रस मिलाएं. अच्छी तरह मिलाएं और तुरंत पिएं. इसे आप गरम करके भी पी सकते हैं. उसके लिए आपको अदरक और लहसुन को पैन में डालकर अच्छे से गरम कर लेना है फिर, एक गिलास में छानकर नींबू का रस मिलाएं और चाय की तरह पी लें.

अदरक लहसुन और नींबू का पानी पीने के फायदे- (Ginger Garlic And Lemon Water Benefits)

1. पाचन-

अदरक पाचन में सहायता करने और अपच व मतली को कम करने के लिए जाना जाता है. नींबू पाचन तंत्र को उत्तेजित करने में मदद कर सकता है. इस पानी के सेवन से पेट को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है.

2. मोटापा-

अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं, तो खाली पेट अदरक लहसुन और नींबू के पानी का सेवन कर सकते हैं. इससे शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी को बहाने में मदद मिल सकती है.

3. इम्यूनिटी-

ठंड के मौसम में इम्यूनिटी को मजबूत बनाने और बीमारियों को दूर भगाने के लिए आप अदरक लहसुन और नींबू वाले ड्रिंक का सेवन कर सकते हैं.

4. सूजन-

ठंड के मौसम में कई लोगों को शरीर में सूजन की समस्या परेशान करती है. अगर आप भी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अदरक लहसुन और नींबू के पानी का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि अदरक और लहसुन दोनों में एंटी-इंफ्लेमेटरी यौगिक होते हैं.

