ठंड के इस मौसम में लौंग वाली चाय पीजिए, स्वाद गजब और सेहत को 4 फायदे

Clove Tea Benefits In Hindi: आइए इस स्टोरी में जानते हैं ठंड में लौंग की चाय पीने के क्या फायदे हैं और इसे घर पर कैसे बनाया जा सकता है. 

लौंग गर्म है या ठंडा?

Clove Tea Benefits In Hindi: लौंग दिखने में भले ही छोटी सी हो, लेकिन इसके औषधीय गुण इसे शक्तिशाली बनाते हैं. यह सर्दियों में शरीर को गर्म रखने में मदद करती है, ऐसे में अगर आप नियमित रूप से इसकी चाय को अपने रूटीन में शामिल करते हैं, तो शरीर को कई तरह की दिक्कतों से दूर रख सकते हैं. आइए इस स्टोरी में जानते हैं ठंड में लौंग की चाय पीने के क्या फायदे हैं और इसे घर पर कैसे बनाया जा सकता है. 

अगर आप रोज लौंग की चाय पीते हैं तो आपके शरीर में क्या होता है?

गर्म रखता है शरीर: लौंग की तासीर गर्म होती है. सर्दियों में इसकी चाय का सेवन शरीर को अंदर से गर्म रख सकता है. जिन लोगों को ज्यादा ठंड लगती है, उनके लिए यह एक बेहतरीन ड्रिंक बन सकती है. 

सर्दी-खांसी से दिलाता है राहत: जो लोग गले की खराश, खांसी और बंद नाक से परेशान रहते हैं उनके लिए लौंग की चाय का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

इम्यूनिटी को रखता है मजबूत: नियमित रूप से लौंग की चाय का सेवन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना सकता है. लौंग में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-बैक्टीरियल तत्व पीर जाते हैं, जो इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर सकते हैं. 

पाचन के लिए बेहतर : ठंड में अक्सर पाचन धीमा हो जाता है. ऐसे में लौंग की चाय गैस, अपच और पेट दर्द जैसी समस्याओं को दूर कर सकती है और पाचन तंत्र को सक्रिय बना सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

