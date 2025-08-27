खाना खाने के बाद ठंडा पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? कारण जानकर सोचने पर हो जाएंगे मजबूर

Cold Water After Meals Side Effects: हम पानी सोच-समझकर नहीं पीते हैं, बस प्यास लगती है तो ठंडा या गर्म नहीं देखते. हम में से ज्यादातर लोग खाना खाने के बाद ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं. गर्मी हो या सर्दी, खाने के बाद एक ग्लास ठंडा पानी पीना जैसे आदत बन गई है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आदत आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती है? आयुर्वेद और विज्ञान दोनों ही इस बात की चेतावनी देते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी पीना सेहत के लिए सही नहीं है. यहां जानिए कि ऐसा क्यों कहा जाता है और इसके पीछे क्या कारण हैं.

ठंडा पानी पाचन क्रिया को धीमा करता है?

जब हम खाना खाते हैं, तो हमारा शरीर उसे पचाने के लिए गर्मी पैदा करता है. यह प्रक्रिया एंजाइम्स और गैस्ट्रिक जूस की मदद से होती है. लेकिन, अगर हम तुरंत ठंडा पानी पी लें, तो यह शरीर की आंतरिक गर्मी को कम कर देता है और पाचन क्रिया धीमी हो जाती है. इससे खाना ठीक से नहीं पचता और गैस, अपच और भारीपन जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

फैट्स जमने लगते हैं

खाने में मौजूद फैट (फैट्स) जब ठंडे पानी के संपर्क में आते हैं, तो वे जमने लगते हैं. यह जमी हुई वसा आंतों में चिपक सकती है और लंबे समय में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का कारण बन सकती है. इससे दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है.

शरीर का तापमान असंतुलित होता है

खाने के बाद शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है ताकि पाचन ठीक से हो सके. लेकिन, ठंडा पानी पीने से यह तापमान अचानक गिर जाता है, जिससे शरीर को झटका लगता है. यह असंतुलन कई बार सिरदर्द, थकान और सुस्ती का कारण बन सकता है.

आयुर्वेद क्या कहता है?

आयुर्वेद के अनुसार, खाना खाने के बाद गुनगुना पानी पीना चाहिए. यह अग्नि (पाचन शक्ति) को बढ़ाता है और शरीर को संतुलित रखता है. ठंडा पानी पीने से अग्नि कमजोर होती है और शरीर में वात, पित्त और कफ का असंतुलन हो सकता है.

क्या करें और क्या न करें

क्या करें: खाना खाने के 30 मिनट बाद गुनगुना या सामान्य तापमान वाला पानी पिएं.

क्या न करें: तुरंत ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम का सेवन न करें.

सुझाव: अगर आपको प्यास लगे तो थोड़ा सा गर्म पानी लें या सूप जैसा हल्का पेय चुनें.

