करवा चौथ पर दूर से दिखेगी हाथों की लाली, सुंदर Mehendi डिजाइन्स को डार्क करने के लिए किचन में मौजूद इन 4 चीजों का ऐसे करें ...

Dark Mehendi Hacks: करवा चौथ में महज कुछ दिन बचें हैं. अगर आप भी इस बार अपने हाथ की मेहंदी डिजाइन्स को डार्क करने के उपाय तलाश रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. आज हम आपको किचन में मौजूद कुछ ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हैं जिनसे आप अपनी मेहंदी डिजाइन्स का रंग गहरा कर सकते हैं. माना जाता है कि करवा चौथ कि मेहंदी का रंग गहरा हो तो पति-पत्नी के रिश्ते में प्रेम बना रहता है ये उनके बीच के प्रेम को भी दर्शाता है इसके अलावा ये आपकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ाती है. तो चलिए जानते हैं कुछ सुंदर मेहंदी डिजाइन और उन्हें डॉर्क करने के उपाय.

मेहंदी को डॉर्क करने के घरेलू उपाय- (How To Darken The Color Of Mehndi On Hands)

1. मेहंदी के रंग को गहरा करने के लिए चीनी और नींबू का रस कॉटन की मदद से मेहंदी पर लगा लें.

2. मेहंदी के रंग को गहरा करने के लिए मेहंदी सूखने के बाद रुई की मदद से अपने हाथों पर अच्छे से अचार का तेल लगाएं.

3. किचन में मौजूद लौंग न सिर्फ स्वाद और सेहत बल्कि मेहंदी के रंग को गहरा करने में भी मददगार है. आप एक तवे पर 3 से 4 लौंग डालकर गर्म कर लें और जब उसमें धुआं उठने लगे तो उससे अपने हाथों को अच्छे से सेंके.

4. मेहंदी लगाने के बाद हथेलियों पर चूना रगड़ने से भी मेहंदी के रंग को घर बैठे काला किया जा सकता है. लेकिन ध्यान रखें चूने का ज्यादा इस्तेमाल करने से बचें.

यहां देखें मेहंदी के कुछ सुंदर डिजाइन-



