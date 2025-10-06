विज्ञापन
विशेष लिंक

Karwa Chauth 2025: पहली बार रखने जा रही हैं करवा चौथ का व्रत, तो जान लें जरूरी नियम, शुभ मुहूर्त और स्पेशल रेसिपी

Karwa Chauth Vrat Rules: क्या आप भी पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं, तो इन बातों का रखें खास ख्याल. तो चलिए जानते हैं क्या हैं व्रत नियम.

Read Time: 3 mins
Share
Karwa Chauth 2025: पहली बार रखने जा रही हैं करवा चौथ का व्रत, तो जान लें जरूरी नियम, शुभ मुहूर्त और स्पेशल रेसिपी
Karwa Chauth 2025: करवा चौथ व्रत नियम.

Karwa Chauth 2025 Vrat Niyam: कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है. इस बार 10 अक्टूबर को रखा जाएगा. कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 09 अक्टूबर की रात 10:54 बजे से शुरू होगी और 10 अक्टूबर की शाम 7:38 बजे इसका समापन होगा. करवा चौथ का व्रत सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत खास होता है. जिसमें सुहागने महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं. हिंदू मान्यता के अनुसार करवा चौथ महज एक व्रत नहीं है, यह पति-पत्नी के रिश्ते का जश्न है. उसकी मर्यादा और स्नेह के अनोखे संतुलन का एक खूबसूरत त्योहार है. करवा चौथ के दिन महिलाएं दिनभर व्रत रख कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं शाम को चांद के उदय होने के बाद व्रत खोलती हैं. अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं, तो किन बातों का रखें ध्यान चलिए जानते हैं.

करवा चौथ पर डिनर में बनाएं ये खास रेसिपी-  (Karwa Chauth 2025 Dinner Recipe)

वेजिटेबल बिरयानी

जिनर में सबसे ज्यादा खाई और बनाई जाने वाली डिश है बिरयानी. छोटे से लेकर बड़े तक इसे खाना पसंद करते हैं. यह एक बहुत ही सिम्पल रेसिपी है जिसमें आपको चावलों के साथ सब्जियों का मिश्रण मिलेगा. इसे बनाने के लिए कुछ साबुत मसालों का भी इस्तेमाल किया जाता है जो इसके स्वाद को और भी बढ़ा देते हैं. इसे आप रायते के साथ खा स​कते ​हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

करवा चौथ पूजा के कुछ जरूरी नियम- (Karwa Chauth Vrat Rules)

1. इस व्रत में कई जगह पर सरगी खाने का रिवाज है, तो कई जगह पर नहीं है. इसलिए अपने परंपरा के अनुसार ही व्रत रखना चाहिए. 

2. इस व्रत में महिलाओं को सोलह श्रृंगार करना चाहिए. 

3. व्रत चंद्रमा के निकलने तक रखा जाता है. फिर चंद्र पूजा के बाद पति के हाथ से जल पीकर व्रत खोला जाता है.

4. इस व्रत में मिट्टी के करवे लिए जाते हैं और उनसे पूजा की जाती है. इसके अलावा करवा चौथ माता की कथा सुनी जाती है. 

5. करवा चौथ की पूजा में भगवान शिव, गणेश, माता पार्वती और कार्तिकेय सहित नंदी जी की भी पूजा की जाती है.

6. पूजा के बाद चंद्रमा को छलनी से देखा जाता है और उसके बाद पति को भी उसी छलनी से देखते हैं.

करवा चौथ 2025 शुभ मुहूर्त- (Karwa Chauth 2025 Shubh Muhurat)

वैदिक पंचांग के अनुसार, इस बार करवा चौथ का पर्व 10 अक्टूबर (Karwa Chauth 2025 Kab Hai) को मनाया जाएगा. चतुर्थी तिथि की शुरुआत- 09 अक्टूबर को देर रात 10 बजकर 54 मिनट पर कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का समापन- 10 अक्टूबर को शाम 07 बजकर 38 मिनट पर.

अस्थमा का इलाज क्या है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Karwa Chauth 2025, Karwa Chauth 2025 Tithi, Karwa Chauth Vrat Rules, Karwa Chauth Subh Muhurat, Karwa Chauth Moonrise Time, Karwa Chauth Special Dinner Recipes, Karwa Chauth Chaand Nikne Ka Samaye
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com