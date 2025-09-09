सुबह उठकर सबसे पहले पानी क्यों पीना चाहिए, एक्सपर्ट ने बताए हैरान करने वाले लाभ

Benefits Of Drinking Water On Empty Stomach: सुबह उठते ही पानी पीने की आदत को बहुत लोग मामूली समझते हैं, लेकिन इसके पीछे गहरी समझ और शरीर के तंत्र से जुड़ी कई बातें छुपी होती हैं. जब हम रात भर सोते हैं, तो शरीर अंदर ही अंदर बहुत काम करता है. जैसे पाचन, कोशिकाओं की मरम्मत और जहरीले तत्वों को बाहर निकालने की तैयारी. ऐसे में सुबह सबसे पहले पानी पीना शरीर को एक तरह से "धोने" जैसा होता है. विस्तार से बता रहे हैं CPU-PSI सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, योग एंड संस्कार के डायरेक्टर प्रो. राम अवतार.

सुबह खाली पेट पानी क्यों पिएं- (Why Drink Water On Empty Stomach)

बिना मुंह धोए पानी पीने के फायदे-

रात भर हमारे मुंह में जो लार बनती है, वह साधारण नहीं होती. यह शरीर की एक प्राकृतिक औषधि की तरह काम करती है. अगर उठते ही बिना कुल्ला किए पानी पिया जाए, तो यह लार शरीर में जाकर पेट की सेहत को बेहतर बनाती है. पुराने समय में हमारे दादा-दादी भी यही करते थे. सुबह उठते ही पानी पीते थे, बिना ब्रश किए. खाली पेट पानी पीने से पेट साफ रहता है, जिससे कब्ज जैसी दिक्कतें दूर होती हैं. इसके अलावा यह शरीर के तापमान को संतुलित रखता है और अंदर से ताजगी देता है. सुबह-सुबह गुनगुना पानी पीने से पेट पर जमी चर्बी भी धीरे-धीरे कम होने लगती है. यह तरीका उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो वजन कम करना चाहते हैं. शरीर में पानी की कमी कई बार थकावट, सिरदर्द, और ध्यान की कमी का कारण बनती है. सुबह पानी पीने से दिमाग भी बेहतर काम करता है और दिनभर ऊर्जा बनी रहती है. ध्यान रखने की बात ये है कि पानी को धीरे-धीरे पीना चाहिए, जैसे हम कोई गर्म सूप पीते हैं. इससे लार मिलकर पेट तक जाती है, जिससे खाना पचाने की प्रक्रिया और मजबूत होती है.

