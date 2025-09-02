ज्यादा चाय पीने से कौन से विटामिन की कमी होती है? जानिए

Side Effects of Drinking Too Much Tea: हमारे घरों में सुबह बिना चाय के नहीं होती ये सच है. जब तक सुबह एक कप चाय न पी लें, तब तक दिन की शुरुआत नहीं होती है. कई लोगों के लिए ये एक लत की तरह भी है. हम सभी एक दिन में कई कप चाय पी लेते हैं. ये हमारा आलस भगाने और एनर्जी देने में मदद करती है. लेकिन, इस टी लव के साथ-साथ हमने चाय पीन के कई नुकसानों के बारे में सुना है, जिसमें पेट, पाचन की गड़बड़ी, डिहाइड्रेशन, लंबे समय में थकान, गैस-एसिडिटी आदि हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि चाय का सेवन हमारे शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स को भी प्रभावित करता है. बहुत ज्यादा मात्रा में चाय पीने से शरीर में कुछ विटामिन और मिनरल की कमी हो सकती है. आइए जानते हैं वे कौन से विटामिन हैं.

चाय पीने से होने वाले नुकसान और विटामिन की कमी (Harmful Effects of Drinking Tea and Vitamin Deficiency)

1. विटामिन B12 और आयरन की कमी

चाय में मौजूद टैनिन्स और कैफीन शरीर में विटामिन B12 के अवशोषण को रिस्ट्रिक्ट करते हैं. विटामिन B12 की कमी से थकान, कमजोरी, याददाश्त की समस्या और मूड स्विंग्स हो सकते हैं. आयरन की कमी (विटामिन C से जुड़ी) चाय खाने के तुरंत बाद पीने से आयरन का अवशोषण कम हो जाता है. विटामिन C आयरन को शरीर में अच्छे से सोखने में मदद करता है, लेकिन चाय इसका असर कम कर देती है. इससे एनीमिया यानी खून की कमी हो सकती है.

2. विटामिन D और कैल्शियम की कमी

ज्यादा कैफीन शरीर से कैल्शियम को बाहर निकालने में मदद करता है. इससे हड्डियां कमजोर होती हैं और विटामिन D की कमी महसूस होती है. लंबे समय तक ज्यादा चाय पीने से ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ सकता है.

ज्यादा चाय पीने के अन्य नुकसान

नींद लेने में परेशानी: कैफीन नींद को प्रभावित करता है, जिससे अनिद्रा की समस्या हो सकती है.

पेट की समस्याएं: एसिडिटी, गैस और कब्ज जैसी परेशानियां बढ़ सकती हैं.

दिल की धड़कन तेज होना: खासकर हाई बीपी वाले लोगों में कैफीन की ज्यादा मात्रा से दिल की धड़कन बढ़ सकती है.

कैसे बचें विटामिन्स की कमी से?

खाने के तुरंत बाद चाय न पिएं, कम से कम 1-2 घंटे का अंतर रखें.

दिन में 2-3 कप से ज्यादा चाय न पिएं.

हर्बल या ग्रीन टी का विकल्प चुनें.

विटामिन्स से भरपूर डाइट लें जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, दूध और दही.

चाय स्वादिष्ट है, एनर्जी देती है और मूड को बेहतर बनाती है. लेकिन, जब इसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाती है, तो यह शरीर के लिए नुकसानदायक बन सकती है. खासकर विटामिन्स की कमी एक गंभीर समस्या बन सकती है, जो धीरे-धीरे शरीर को कमजोर कर देती है. इसलिए चाय का सेवन सीमित मात्रा में करें और अपने शरीर को जरूरी पोषण देना न भूलें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)