किन सप्लीमेंट्स को एक साथ लेने से बिगड़ सकती है तबीयत, यहां जानें

Supplements Side Effects: लाखों लोग रोजाना अपनी तंदुरुस्ती को बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट्स लेते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं, किन सप्लीमेंट्स को एक साथ लेने से सेहत बिगड़ सकती है.

क्या आपने कभी सोचा है कि जो सप्लीमेंट्स आप अपनी हेल्थ को बनाने के लिए ले रहे हैं, वह गुप्त रूप से आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं. आपको बता दें, इस देश में लाखों लोग रोजाना अपनी तंदुरुस्ती को बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन एक साथ लेने वाले  सप्लीमेंट्स इंसान के शरीर को खोखला कर रहे हैं. आइए ऐसे में जानते हैं किन सप्लीमेंट्स को एक साथ लेने से आपकी तबीयत बिगड़ सकती है.

एक साथ लेने पर ये सप्लीमेंट्स करते हैं नेगेटिव असर- (These supplements have negative effects when taken together)

कुछ सप्लीमेंट्स एक साथ लेने पर नकारात्मक प्रतिक्रिया कर सकते हैं, उनमें कैल्शियम और आयरन शामिल हैं. जिससे सेहत को काफी नुकसान पहुंचता है. आइए जानते हैं इनके नाम.

1. विटामिन C के साथ विटामिन B-12-

विटामिन C और B-12  को एक साथ लेना अच्छा नहीं माना गया है. अध्ययनों से पता चलता है कि इन दोनों सप्लीमेंट्स को एक साथ लेने से आपको मिलने वाले विटामिन B-12 की मात्रा कम हो सकती है. इसलिए, एक्सपर्ट इन सप्लीमेंट्स को कम से कम दो घंटे के अंतराल पर लेने की सलाह देते हैं.

2. विटामिन A से भरपूर खाद्य पदार्थों के साथ विटामिन A सप्लीमेंट-

विटामिन A वसा में घुलनशील विटामिन है, जो शरीर में जमा हो जाता है. इसलिए, आपको हर दिन विटामिन A लेने की जरूरत नहीं है. जरूरत से ज्यादा विटामिन A लेने से उम्र बढ़ने के साथ हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और हड्डियों में फ्रैक्चर की संभावना बढ़ सकती है. यह अजन्मे बच्चे के लिए भी हानिकारक हो सकता है.

3. फोलिक एसिड (विटामिन B9) और विटामिन B12-

हालांकि ये दोनों विटामिन B महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बहुत अधिक फोलिक एसिड  लेने से विटामिन B12 की कमी के लक्षण छिप सकते हैं.  इसलिए, इन सप्लीमेंट्स को एक साथ लेने की सलाह नहीं दी जाती है.

4. विटामिन E और विटामिन K-

विटामिन E की खुराक लेने से कुछ लोगों में रक्तस्राव बढ़ सकता है. कुछ डॉक्टर रक्त के थक्के जमने में मदद के लिए विटामिन K की खुराक लेने की सलाह देते हैं. साथ ही, विटामिन E लेने से विटामिन K के प्रभाव कम हो सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

