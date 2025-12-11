विज्ञापन
पोहा या उपमा नाश्ते में क्या खाना ज्यादा फायदेमंद?

Poha and Upma: अगर आप भी शरीर को सेहतमंद रखना चाहते हैं और पोहा उपमा खाना पसंद करते हैं. लेकिन इस बात से परेशान हैं कि इन दोनों में क्या खाना ज्यादा फायदेमंद, तो इस आर्टिकल को पढ़ें.

Read Time: 3 mins
पोहा या उपमा नाश्ते में क्या खाना ज्यादा फायदेमंद?
Poha and Upma: पोहा या उपमा नाश्ते में क्या खाएं.

पोहा भारतीय घरों में सबसे ज्यादा खाया और पसंद किया जाने वाला नाश्ता है. नाश्ते में पोहा और उपमा दोनों को ही खूब पसंद किया जाता है. दोनों ही स्वादिष्ट और बनाने में आसान होते हैं. लेकिन अक्सर एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि दोनों में से सेहत के लिए क्या ज्यादा फायदेमंद है? अगर आप भी इसी सवाल का जवाब चाहते हैं तो इस लेख को पढ़ें. 

पोहा खाने के फायदे- (Poha Khane Ke Fayde)

पोहा, जो चपटे चावल से बनाया जाता है, पेट के लिए बहुत हल्का होता है और आसानी से पच जाता है. इतना ही नहीं इसमें कैलोरी बहुत कम पाई जाती है जिससे वजन घटाने के लिए ये परफेक्ट हैं. इसे पाचन के लिए भी अच्छा माना जाता है. जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं हैं उनके लिए इसका सेवन अच्छा है. इतना ही नहीं पोहे को आयरन का अच्छा सोर्स माना जाता है. अगर आप खून की कमी को दूर करना चाहते हैं तो पोहे का सेवन कर सकते हैं. 

पोहा की रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

उपमा के फायदे- Upma Khane Ke Fayde:

उपमा को सूजी (सेमोलिना) से बनाया जाता है, जो गेहूं से बनती है. यह पोहे की तुलना में थोड़ा हैवी होती है. उपमा में पोहे की तुलना में अधिक प्रोटीन होता है, जो ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है. यह लंबे समय तक पेट को भरा रखने में मददगार है. सूजी में जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो धीरे-धीरे ऊर्जा छोड़ते हैं. सूजी विटामिन जैसे थायमिन और फोलेट का एक भी एक अच्छा सोर्स है. 

उपमा की रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

पोहा और उपमा में क्या ज्यादा हेल्दी- (Which is healthier between Poha and Upma)

दोनों नाश्ते के लिए अच्छे और हेल्दी ऑप्शन है. लेकिन आपकी स्वास्थ्य ज़रूरतें तय करेंगी कि कौन सा बेहतर है.
वजन घटाने के लिए- यदि आप कैलोरी गिन रहे हैं, तो पोहा थोड़ा कम कैलोरी वाला और हल्का ऑप्शन हो सकता है.

मांसपेशियों- यदि आपको एक ऐसे फूड की आवश्यकता है जो आपको लंबे समय तक भरा रखे और अधिक प्रोटीन दे, तो उपमा एक बेहतर ऑप्शन है.

पाचन- पोहा ग्लूटेन-फ्री है और पेट के लिए बहुत लाइट है.

ग्लाइसेमिक इंडेक्स- पोहा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, लेकिन उपमा का पोहे से भी ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकता है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

