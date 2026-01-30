भारत के किस जिले को कचौड़ी शहर के नाम से जाना जाता है? फटाफट नोट करें फेमस प्याज कचौड़ी की रेसिपी

Origin of Kachori: राजस्थानी खाना अपने अनोखे स्वाद के लिए देशभर में फेमस है. राजस्थानी खाने का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. अगर आप भी राजस्थानी खाने का लुत्फ उठाना चाहते हैं, लेकिन बिना वहां जाए, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. किसी भी शहर का स्वादिष्ट खाना खाने के लिए अगर आप वहां नहीं जा सकते, तो घर पर उस डिश को बनाकर उसका स्वाद ले सकते हैं. आज हम आपको एक ऐसी डिश बता रहे हैं जिसे राजस्थानी में सबसे ज्यादा नाश्ते में खाया जाता है. जी हां आपने सही गेस किया, हम प्याज कचौड़ी की बात कर रहे हैं. snapsfromkitchen ने अपने इंस्ट्राग्राम पर प्याज कचौड़ी रेसिपी का वीडियो शेयर किया है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं.

भारत के किस जिले को कचौड़ी शहर के नाम से जाना जाता है? (Which district of India is known as Kachori city)

राजस्थान का भरतपुर जिला "कचौड़ी का शहर" कहलाता है. यहां हर दिन लाखों कुरकुरी कचौड़ी बिकती हैं, खासकर नाश्ते में. शहर में लगभग 150 से अधिक दुकानें और स्टॉल हैं जो आलू, दाल और प्याज जैसे कई प्लेवर वाली कचौड़ी पेश करते हैं. कचौड़ी भरतपुर की खान-पान संस्कृति का एक अभिन्न अंग है.

क्यों फेमस है राजस्थानी प्याज की कचौड़ी- (Why is Rajasthani Onion Kachori famous)

राजस्थानी प्याज कचौड़ी अपने कुरकुरेपन, मसालेदार और चटपटे स्वाद के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें प्याज, आलू और खास मसालों (जैसे हींग, सौंफ, धनिया) की स्वादिष्ट भरावन होती है.

कैसे बनाएं प्याज की कचौड़ी- (How To Make Rajasthani Pyaz Kachori)

सामग्री-

• 1 बड़ा चम्मच धनिया के बीज

• 1 बड़ा चम्मच सौंफ के बीज

• 1 छोटा चम्मच जीरा

• ½ छोटा चम्मच काली मिर्च

• 1½ छोटा चम्मच अल्ट्रा लाइट सोयाबीन तेल

• 2 चुटकी हींग

• 2½ बड़े चम्मच तैयार मसाला मिश्रण

• 2 बड़े चम्मच कसा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च

• 3 प्याज, बारीक कटे हुए

• 1 बड़ा चम्मच भुना हुआ बेसन

• ½ छोटा चम्मच हल्दी

• 2 बड़े चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च

• 1½ बड़ा चम्मच लहसुन पाउडर

• 2 उबले आलू, कसे हुए

• आधे नींबू का रस

• मुट्ठी भर ताजा धनिया पत्ती

• 10-12 ब्रेड स्लाइस

• ½ कप पानी

• कोटिंग के लिए 1 कप ब्रेडक्रम्ब्स

• फ्राई करने के लिए सेहतमंद अल्ट्रा लाइट सोयाबीन तेल

विधि-

इस डिश को बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपको साबूत धनिया, काली मिर्च और सौंफ को दरदरा पीस लेना है. फिर एक पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे इसमें हींग और कुटे मसाले डालकर अच्छे से भून लेना है. अब इसी मसाले में बारीक कटी हुई लहसुन, अदरक और ज्यादा से प्याज को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है. अब इसमें लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा भूना हुआ बेसन डालकर सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है. अब इसमें उबले और मैश किए हुए आलू डालें और अच्छे से मिक्स कर लें. लास्ट में इसमें नींबू का रस और धनिया पत्ती को डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. अब आपको ब्रेड लेना है इसे प्लेट करना है और इसमें थोड़ा सा पानी लगाना है. अब आली मित्रण से बनी टिक्की को ब्रेड के सेंटर में रख के ऊपर से एक और ब्रेड से कवर करना है. फिर इसे कटोरी या कटर की मदद से राउंड शेफ में कट करना है और ब्रेड क्रंब्स में कोट कर लेना है. एक एक पैन में तेल गरम करें और इन्हें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें. और अपनी पसंद की चटनी के साथ सर्व करें.

