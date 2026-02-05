Nisha Madhulika Youtube Recipe Video: घर पर बनाएं पंजाब का ऑथेंटिक स्ट्रीट फूड शर्ले, फेवरेट बन जाएगी ये विंटर रेसिपी

Nisha Madhulika Youtube Recipe Video: पंजाब का स्वाद चखना हो तो 'शर्ले' से बेहतर कुछ नहीं! यह पंजाब का वो मशहूर स्ट्रीट फूड है जो सर्दियों की शाम को खास बना देता है. मेथी, पालक और आलू का यह मेल इतना लाजवाब होता है कि आप समोसे-कचौड़ी भूल जाएंगे. यहां दी गई सामग्री का इस्तेमाल करके आप घर पर ही बाज़ार जैसे कुरकुरे शर्ले तैयार कर सकते हैं. चलिए देखते हैं इसे बनाने का आसान तरीका:
Ingredients for Sharle
- आलू - Potato - 400g
- नमक - Salt - 2.5 tsp
- मेथी - Fenugreek Leaves - 2 cup (100g)
- पालक - Spinach - 2 cup (100g)
- बेसन - Gram Flour - 1.5 cup (150g)
- हरी मिर्च - Green Chilli - 2 no.
- अदरक का पेस्ट - Ginger Paste - 1 tsp
- हल्दी पाउडर - Turmeric Powder - ½ tsp
- कश्मीरी लाल मिर्च - Red Chilli Powder - 1 tsp
- धनिया पाउडर - Coriander Powder - 1 tsp
- जीरा पाउडर - Cumin Powder - 1 tsp (roasted)
- गरम मसाला - Garam Masala - ½ tsp
- अमचूर पाउडर - Dry Mango Powder - ½ tsp
- तेल तलने के लिए (Oil for frying)
For Chutney
- हरा धनिया - Green Coriander - 1 cup (50g)
- मूली के पत्ते - Radish Leaves - 50g
- हरी मिर्च - Green Chilli - 2 no.
- अदरक - Ginger - 1 inch
- नींबू का रस - Lemon Juice - 1 tbsp
- नमक - Salt - ¼ tsp
- काला नमक - Black Salt - ½ tsp
- जीरा पाउडर - Cumin Powder - 1 tsp (roasted)
शर्ले बनाने की विधि (Step-by-Step Recipe)
1. मिश्रण तैयार करें
सबसे पहले उबले हुए आलू को मैश कर लें. अब इसमें बारीक कटी हुई मेथी और पालक मिलाएं. इसके बाद इसमें बेसन डालें जो टिक्की को बाइंडिंग और कुरकुरापन देगा.
2. मसाले मिलाएं
अब इस मिश्रण में कटी हुई हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट और सभी सूखे मसाले- हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, भुना जीरा पाउडर, गरम मसाला, अमचूर और नमक डालें. इन सबको अच्छे से गूंथ लें ताकि एक सख्त मिक्चर तैयार हो जाए. (पानी का इस्तेमाल कम से कम करें क्योंकि सब्जियां पानी छोड़ती हैं).
3. टिक्की का आकार दें
हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाएं और इस मिक्चर से मध्यम आकार की लोइयां लेकर उन्हें चपटा करके टिक्की (शर्ले) का शेप दें.
4. फ्राई करें (Deep Fry)
एक कढ़ाई में तेल गरम करें. जब तेल अच्छे से गरम हो जाए, तो आंच को मध्यम (medium) कर दें. शर्ले को सुनहरा और एकदम क्रिस्पी होने तक दोनों तरफ से तल लें.
तीखी-चटपटी चटनी कैसे बनाएं?
शर्ले का असली मजा इसकी खास चटनी में है. मिक्सी जार में हरा धनिया, मूली के पत्ते, हरी मिर्च, अदरक, नींबू का रस, सादा नमक, काला नमक और भुना जीरा पाउडर डालें. थोड़ा सा पानी डालकर इसे पीस लें. मूली के पत्ते इस चटनी को असली पंजाबी स्ट्रीट वाला स्वाद देंगे.
कैसे परोसें?
गरमा-गरम शर्ले को प्लेट में रखें, ऊपर से तैयार की हुई हरी चटनी डालें. आप चाहें तो ऊपर से बारीक कटी हुई मूली और थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क सकते हैं.
