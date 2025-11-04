इन फलों के बीज होते हैं जहरीले, कर देते हैं पेट खराब, डॉक्टर खाने से करते हैं मना, ये रही लिस्ट

kis phal ke beej nahin kahne chahiyea : फल हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं. हेल्दी रहने के लिए हर दिन एक फल खाना बहुत आवश्यक है. क्योंकि इनमें मौजूद पोषक तत्व शरीर के हर अंग का ख्याल रखते हैं. लेकिन कुछ फलों के बीज सेहत के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं. इनके सेवन से आपको सेहत से जुड़ी क्या परेशानी हो सकती है, इसी के बारे में आज के इस आर्टिकल में आपको बताने जा रहे हैं.

कौन से फल के बीज होते हैं जहरीले | kaunse phal ke beej hote hain jahareele

हर दिन एक सेब डॉक्टर से रखता है दूर. यही कारण है ज्यादातर लोग अपनी डाइट में जरूर शामिल करते हैं. कई बार सेब खाते समय बीज मुंह में चले जाते हैं और हम ध्यान नहीं देते और उसे निगल जाते हैं, जो कि गलत है. 1-2 सेब के बीज नुकसान नहीं पहुंचाएंगे लेकिन आप हर दिन ऐसा कर रहे हैं, तो फिर आप सतर्क हो जाइए. ये पेट में जहर की तरह फैल सकते हैं.

नाशपाती के बीज भी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं. क्योंकि इसके बीज में सायनाइड पाया जाता है, जो जहर की तरह होता है. इससे पेट में दर्द, ऐंठन, मतली, दस्त, जलन की परेशानी हो सकती है.

बेर के बीज भी आपको निगलने से बचना चाहिए. इसे खाने से पेट में दर्द उभरता है. कुछ लोग इसे पीसकर पाउडर बनाकर खाते हैं, लेकिन इसे ज्यादा मात्रा नहीं खाना चाहिए. इससे पेट में गांठ बन सकती है.

आलूबुखारा, के बीज खाने से पेट में दर्द, कमजोरी और घबराहट हो सकती है. इस बीज में एमिग्डालिन और साइनोजोनिक ग्लाइकोसाइड और हाइड्रोजन सायनाइड पाया जाता है, जो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)