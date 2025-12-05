विज्ञापन
ऊंटनी के दूध को कहा जाता है सफेद सोना, कीमत और फायदे सुनकर उड़ जाएंगे होश

Camel Milk Benefits: क्या आपको पता है कि आप जो गाय और भैंस का दूध पी रहे हैं उससे कहीं ज्यादा फायदेमंद कोई और दूध है, जिसे सफेद सोना के नाम से भी जाना जाता है. आइए जानते हैं ऊंटनी का दूध पीने के फायदे और इसकी कीमत जो उड़ा देगी आपके होश.

Camel Milk Benefits: ऊंटनी का दूध पीने के फायदे.

Camel Milk Benefits: दूध का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है, आपने भी गाय और भैस के दूध का सेवन करने के फायदे सुने होंगे और इसे पिया भी होगा लेकिन क्या आपने कभी ऊटनी का दूध पिया है? आपको बता दें कि ऊंटनी का दूध सबसे महंगे दूध में से एक माना जाता है. इसकी वजह है इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व जिस वजह से इसके दूध की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि इसे सफेद गोल्ड कहा जाता है.

ऊंटनी के दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्व 

ऊंटनी के दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में मददगार हो सकते हैं.

ऊंटनी के दूध की कीमत?

अरब देशों में ये दूध लगभग 1500 रुपये प्रति लीटर बेचा जाता है. जो बाकी दूध के मुकाबले कहीं ज्यादा महंगा है. 

ऊंटनी के दूध के फायदे 

पेट के लिए फायदेमंद

ऊंटनी के दूध का सेवन पेट से जुड़ी बीमारियों में फायदेमंद साबित हो सकता है. इसका सेवन अल्सर और पाचन संबंधी समस्याओं में फायदेमंद हो सकता है. 

हार्ट के लिए फायदेमंद

ऊंटनी के दूध का सेवन शरीर के खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है. इसका नियमित सेवन दिल से जुड़ी बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है. 

बच्चों के लिए फायदेमंद 

बच्चों के अच्छी ग्रोथ में भी ऊंटनी के दूध का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है. इसके साथ ही इस दूध का सेवन बच्चों के पाचन शक्ति को मजबूत बनाने में भी लाभदायी हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

