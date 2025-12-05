ऊंटनी के दूध को कहा जाता है सफेद सोना, कीमत और फायदे सुनकर उड़ जाएंगे होश

Camel Milk Benefits: दूध का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है, आपने भी गाय और भैस के दूध का सेवन करने के फायदे सुने होंगे और इसे पिया भी होगा लेकिन क्या आपने कभी ऊटनी का दूध पिया है? आपको बता दें कि ऊंटनी का दूध सबसे महंगे दूध में से एक माना जाता है. इसकी वजह है इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व जिस वजह से इसके दूध की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि इसे सफेद गोल्ड कहा जाता है.

ऊंटनी के दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्व

ऊंटनी के दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में मददगार हो सकते हैं.

ऊंटनी के दूध की कीमत?

अरब देशों में ये दूध लगभग 1500 रुपये प्रति लीटर बेचा जाता है. जो बाकी दूध के मुकाबले कहीं ज्यादा महंगा है.

ऊंटनी के दूध के फायदे

ऊंटनी के दूध का सेवन पेट से जुड़ी बीमारियों में फायदेमंद साबित हो सकता है. इसका सेवन अल्सर और पाचन संबंधी समस्याओं में फायदेमंद हो सकता है.

ऊंटनी के दूध का सेवन शरीर के खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है. इसका नियमित सेवन दिल से जुड़ी बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है.

बच्चों के अच्छी ग्रोथ में भी ऊंटनी के दूध का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है. इसके साथ ही इस दूध का सेवन बच्चों के पाचन शक्ति को मजबूत बनाने में भी लाभदायी हो सकता है.

