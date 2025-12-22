सरसों का साग और मक्के की रोटी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

Sarson Saag Makki Ki Roti: सर्दियों का मौसम आते ही कई लोग अपने खाने-पीने में बदलाव लाने लगते हैं. इस दौरान गर्म और पौष्टिक भोजन का महत्व और भी बढ़ जाता है. अगर बात करें उत्तर भारत की पारंपरिक थाली की, तो इस मौसम में सबसे पहला नाम सरसों के साग और मक्के की रोटी का आता है. यह सिर्फ स्वाद में लाजवाब नहीं है, बल्कि सेहत के लिए भी अद्भुत गुणों से भरा हुआ है.

आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही इसे शारीरिक ताकत और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला मानते हैं.सरसों का साग विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होता है. इसमें विटामिन ए, सी, के और ई के साथ-साथ आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में होता हैं. विटामिन ए आंखों और त्वचा के लिए जरूरी होता है. यह रेटिना को स्वस्थ रखता है और देखने की क्षमता को बढ़ाता है.

सरसों का साग और मक्के की रोटी की रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

सरसों का साग और मक्के की रोटी खाने के फायदे- (Sarson Saag Makki Ki Roti Khane Ke Fayde)

1. इम्यूनिटी-

विटामिन-सी साग इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है. यह शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करता है और सर्दी, जुकाम या वायरल इन्फेक्शन से बचाने में मदद कर सकता है.

2. पाचन-

सरसों का साग फाइबर से भी भरपूर होता है. फाइबर पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में मदद करता है. यह हमारी आंतों में भोजन को धीरे-धीरे पचने देता है, जिससे कब्ज जैसी समस्याएं नहीं होतीं.

ये भी पढ़ें- पनीर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? 99% लोग नहीं जानते

3. दिल-

सरसों साग फाइबर खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी संतुलित रखता है. यह दिल को स्वस्थ बनाए रखता है और हृदय रोग के जोखिम को कम कर सकता है.

4. डिटॉक्स-

सरसों के साग में एंटी-ऑक्सीडेंट्स जैसे ग्लूकोसिनोलेट्स भी पाए जाते हैं. ये तत्व शरीर को अंदर से साफ करते हैं और हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं.

5. कैंसर-

आयुर्वेद के अनुसार, यह शरीर के दोषों को संतुलित रखने में भी सहायक है. विज्ञान की मानें तो एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और लंबे समय में कैंसर जैसी बीमारियों से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं.

6. हड्डियों-

हड्डियों की मजबूती के लिए भी यह साग बहुत फायदेमंद है. इसमें मौजूद कैल्शियम और विटामिन-के हड्डियों को मजबूत बनाए रखते हैं. कैल्शियम हड्डियों के निर्माण के लिए जरूरी होता है, जबकि विटामिन-के हड्डियों के कोलेजन और मिनरल्स को जोड़ने में मदद करता है. इसलिए सर्दियों में इसे खाने से हड्डियां मजबूत रहती हैं और दर्द या कमजोरी कम महसूस होती है.

आयुर्वेद के अनुसार, सर्दियों में गर्म और पोषणयुक्त भोजन शरीर में अग्नि या पाचन शक्ति को बढ़ाता है. सरसों का साग इसमें भी लाभकारी है. यह न केवल शरीर को गर्म रखता है, बल्कि रक्त संचार को भी बेहतर बनाता है. मक्के की रोटी के साथ इसका सेवन शरीर में ऊर्जा भर देता है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है.

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)