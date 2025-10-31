इन आसान टिप्स की मदद से झट से करें असली और नकली किशमिश की पहचान

किशमिश ड्राई फ्रूट सिर्फ दिखने में ही छोटा होता है लेकिन इसके फायदे काफी बडे़-बडे़ होते हैं. पोषक तत्वों से भरी किशमिश शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर करने में मददगार है. किशमिश को कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है. लेकिन बाजार में कुछ नकली किशमिश भी मौजूद है जो दिखने में पूरी तरह असली ही लगती है और फर्क बताना काफी मुश्किल होता है. मार्केट में मौजूद ये नकली किशमिश पोषक तत्वों से रहित होने के कारण शरीर के स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदायक हो सकती है. लेकिन आपको अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप असली और नकली किशमिश को पहचान कर सकते हैं.

कैसे जाने असली और नकली का फर्क-

1. असली और नकली किशमिश के बीच का फर्क जानने के लिए सबसे पहले उसके रंग को देखें, किशमिश अगर दिखने में चमकदार व गहरे पीले रंग की हो तो इसका मतलब है कि वह नकली और मिलावटी किशमिश है और असली किशमिश हल्कि नरम और चिपचिपी होती है.

2. खाकर भी असली और नकली किशमिश को पहचाना जा सकता है. जैसे खाने के बाद किशमिश में अगर रासायनिक या कसेलापन जैसा स्वाद आए तो इसका मतलब है कि वह नकली है और जिस किशमिश का स्वाद नेचुरल तरीके से मीठा लगे वह असली है.

3. पानी के इस्तेमाल से असली और नकली किशमिश को पहचाना जा सकता है, एक ग्लास पानी में अगर आप किशमिश को डालते है तो जो असली है वह पानी में डूब जाएगी और नकली वाली सतह पर ही तैरती दिखेगी.

4. असली व नकली किशमिश को पहचानने के लिए आप उसको हाथ में लेकर रगडे़ं, रगड़ने के बाद किशमिश का रंग आपके हाथों में लग जाए और कुछ अजीब सी स्मेल आए तो इसका मतलब है कि वह किशमिश नकली है. अगर उसका रंग हाथ में नहीं लगे तो समझ लें किशमिश असली है.

