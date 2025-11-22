अखरोट को इस तरह से कर लीजिए स्टोर, लंबे समय तक नहीं होंगे खराब, शेफ ने बताई ट्रिक

Akhrot Kharab Hone Se Kaise Bachaye: ड्राई फ्रूट्स का सेवन सर्दियो में खूब किया जाता है. जिसमें से अखरोट भी एक है. लेकिन ड्राई फ्रूट्स के साथ एक दिक्कत जो हमेशा आती है कि अगर इनको ज्यादा क्वांटिटी में ले आएं तो ये खराब होने लगते हैं. खासकर अखरोट तो सबसे जल्दी खराब होते हैं और इनसे महक आने लगती है. इसलिए इनको सही तरह से स्टोर करना आपको पता होना चाहिए. वरना ये खराब हो जाते हैं औक इसमें कीड़े लग जाते हैं. आइए जानते हैं इसे सही तरीके से स्टोर करने का तरीका.

अखरोट को कैसे स्टोर करें

लॉफ्टर शेफ में बतौर जज और जाने-माने शेफ हरपाल सिंह सोखी ने बताया कि आपको अखरोट को कैसे स्टोर करना है. ताकि वो लंबे समय तक सही रहें.

अखरोट को स्टोर करने से पहले हमेशा साफ कर लें और उसके ऊपर किसी तरह की नमी ना हो वरना फंगस लगने का खतरा बढ़ जाता है.

अगर अखरोट खुला हुआ है तो उसको हमेशा ड्राई रोस्ट कर लें. इससे ये लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं. अगर आप इसको ड्राई रोस्ट कर के नहीं रख रहे हैं तो इनकी डीप फ्रीज कर के रखें. अगर आप इसको नॉर्मल टेंपरेचर मे रखेंगे तो ये खराब हो जाएंगे.

इनको ड्राई रोस्ट कर के एयर टाइट कंटेनर में रखे. इस तरह रखने से इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी.

अखरोट खाने का सही तरीका क्या है?

2-4 अखरोट को रात भर पानी में भिगो दें. इससे अखरोट की ऊपरी परत नरम हो जाती है और फाइटिक एसिड कम हो जाता है, जिससे पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है. आप एक दिन में 2-4 अखरोट का सेवन कर सकते हैं.

