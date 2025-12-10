विज्ञापन
पानी की बोतल के ढक्कन का रंग बताता है कैसा है पानी? 99% लोगों को नहीं होगा पता...

Water Bottle Cap Meaning: सफर पर अक्सर हम सभी पानी की बोतल खरीद कर पानी पीते हैं. लेकिन क्या आप नीला, काला और लाल रंग के ढक्कन के बारे में जानते हैं. अगर नहीं तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें.

Water Bottle Cap Meaning: पानी की बोतलों पर लगे अलग-अलग रंग के ढक्कन का क्या मतलब होता है.

पानी सेहत के लिए कितना फायदेमंद और जरूरी है ये तो हम सभी जानते हैं. अक्सर सफर के दौरान ज्यादातर लोग बाहर का पानी पीना पसंद करते हैं. क्योंकि ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो घर से पानी लेकर जाएं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बाहर मिलने वाली बोतल में लगे ढक्कन का रंग बाता है कि उसका पानी कैसा है. ज्यादातर लोग पानी की बोतल खरीदते वक्त ब्रांड और कीमत चेक करते हैं लेकिन, अनगिनत लोग ऐसे हैं जिन्हें पानी की बोतल पर लगे रंग बिरंगे ढक्कन और उसके मतलब के बारे में पता नहीं होता है. अगर आप भी रंग बिरंगे ढक्कन का मतलब नहीं जानते हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको इनके बारे में बता रहे हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं.

पानी की बोतल के ढक्कन के रंग का क्या है मतलब- What Is Water Bottle Cap Color Meaning:

1. सफेद ढक्कन- 

सफेद ढक्कन वाली पानी की बोतल में RO या प्रोसेस्ड वॉटर होता है. इसे मशीन से साफ करके मिनरल्स को बैलेंस किया जाता है. इस पानी का सेवन सेफ माना जाता है. इसका स्वाद भी नॉर्मल पानी जैसा ही होता है.

Photo Credit: Pexels

2. लाल ढक्कन- 

क्या आप जानते हैं कि पानी की बोतल के लाल रंग के ढक्कन का क्या मतलब है. आपको बता दें कि लाल ढक्कन का मतलब होता कि ये इलेक्ट्रोलाइट या कार्बोनेटेड वॉटर है. इस तरह के पानी में कई बार हल्का फिज भी होता है. ये पानी शरीर को जल्दी हाइड्रेशन पहुंचाने के लिए अच्छा माना जाता है. 

3. नीला ढक्कन- 

सबसे ज्यादा बिकने वाला पानी जो आप लोगों के इस्तेमाल में आता है नीले रंग के ढक्कन वाला. अगर आप नीले ढक्कन वाले पानी की बोतल खरीद रहे हैं तो इसका मतलब है ये पानी नेचुरल स्प्रिंग वॉटर है. ये पानी प्राकृतिक सोर्स से लिया गया होता है. इसे बहुत हल्का फिल्टर किया जाता है. इस पानी का टेस्ट नेचुरल और मिनरल से भरा होता है. 

4. हरा ढक्कन- 

अगर पानी की बोतल का ढक्कन हरा है तो इसका मतलब  है कि ये फ्लेवर्ड वॉटर है. यानी इसमें किसी तरह का स्वाद या फ्लेवर मिलाया गया है. यह नॉर्मल पानी नहीं होता इसे टेस्ट के लिए कुछ मिलाकर बनाया गया होता है.

5. काला ढक्कन- 

अक्सर आपने कई सेलेब्स को आपने ब्लैक कलर के ढक्कन वाली बोतल से पानी पीते देखा होगा. ये काले रंग का ढक्कन अल्कलाइन वॉटर वाली बोतल का होता है. नॉर्मल पानी के मुकाबले अल्कलाइन वॉटर का pH लेवल ज्यादा होता है, इसे शरीर में एसिड बैलेंस करने के लिए अच्छा माना जाता है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

