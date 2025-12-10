विज्ञापन
विशेष लिंक

चौलाई के बीज खाने से क्या होता है, जानें चौलाई के बीज की तासीर कैसी होती है

Rajgira Ke Beej: चौलाई के बीज को अलग-अलग नामों से जाना जाता है. इसे राजगिरा, रामदाना, चौलाई और अमरंथ भी कहा जाता है.

Read Time: 3 mins
Share
चौलाई के बीज खाने से क्या होता है, जानें चौलाई के बीज की तासीर कैसी होती है
Rajgira Ke Beej: चौलाई के बीज खाने के फायदे.

सर्दियों के मौसम में कई सुपरफूड आते हैं, जिनके सेवन से शरीर गर्म तो रहता ही है लेकिन साथ ही शरीर को पूरा पोषण मिलता है, जैसे तिल, गुड़, मूंगफली और चौलाई. सर्दियों में चौलाई का साग खाया जाता है लेकिन चौलाई के बीज आयरन का खजाना होते हैं. नन्हें छोटे-छोटे बीजों में गर्माहट और सर्दियों में शरीर को संक्रमण से बचाने के बहुत सारे गुण होते हैं.

चौलाई के बीज को अलग-अलग नामों से जाना जाता है. इसे राजगिरा, रामदाना, चौलाई और अमरंथ भी कहा जाता है. बॉलीवुड में भी कई सेलिब्रिटीज ग्लूटेन-फ्री डाइट के लिए अमरंथ का सेवन करते हैं. चौलाई एक औषधीय गुण वाला पौधा है. इसके बीज, पत्ते और डंठल सभी में औषधीय गुण मौजूद हैं. इसमें आयरन, प्रोटीन, व‍िटाम‍िन ए और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं. इसका सेवन बुजुर्गों से लेकर गर्भवती महिलाएं तक कर सकती हैं. इसके सेवन से शरीर में रक्त की कमी नहीं होती है. ये शरीर में आयरन की कमी को पूरा कर हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है.

चौलाई के बीज खाने के फायदे- (Chaulai Ke Beej Khane Ke Fayde)

1. बैक्टीरिया-

चौलाई के बीज प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं. ये शरीर को हानिकारक वायरस से लड़ने की शक्ति देते हैं और शरीर में पनप रहे गंदे बैक्टीरिया को भी कम करते हैं. इसके साथ ही ये हमारे शरीर की कोशिकाओं के लिए संजीवनी की तरह काम करते हैं. कोशिकाओं की मरम्मत के लिए चौलाई के बीज अच्छा ऑप्शन हैं.

ये भी पढ़ें- रोज़ाना मूली खाने से क्‍या होता है, मूली खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है, जानें Mooli खाने के फायदे और रेसिपी 

Latest and Breaking News on NDTV

2. कमजोरी-

अगर शरीर में कमजोरी महसूस होती है, या फिर गर्भवती महिला खून की कमी से जूझ रही है, तो ऐसे में चौलाई के बीज के लड्डू रक्त की कमी और कमजोरी को दूर करने में मदद करेंगे. हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि चौलाई के बीज से बने लड्डूओं का सेवन सर्दियों में ही करें. इसकी तासीर गर्म होती है.

3. स्तनपान-

चौलाई के बीज में भरपूर मात्रा में कैल्शियम भी होता है. अगर स्तनपान कराने वाली माताओं को दूध में कमी या कमजोरी महसूस होती है, तो चौलाई के बीज लाभकारी रहेंगे. ये माताओं में प्राकृतिक तरीके से दूध को बढ़ाने में मदद करेंगे. इसके लिए चौलाई के बीज की रोटी, पूड़ी, पकौड़े या खिचड़ी बनाकर भी ली जा सकती है.

4. पेट के लिए-

चौलाई के बीज में भरपूर फाइबर होता है, जिसकी वजह से ये पचाने में आसान होते हैं और कब्ज की परेशानी भी नहीं होती. इसके लिए सर्दियों में चौलाई के बीज का सेवन गुड़ के साथ करें. गुड़ के साथ चौलाई के बीजों का लाभ दोगुना हो जाता है. गुड़ और चौलाई के बीज सर्दियों में शरीर को गर्म रखने में भी मदद करते हैं और शरीर को नई ऊर्जा भी देते हैं.

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chaulai Ke Beej Khane Ke Fayde, Rajgira Ke Beej Khane Ke Fayde, What Happens If You Eat Chaulai Ke Beej, Chaulai Ke Beej
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com