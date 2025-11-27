किस विटामिन की कमी से पेट नहीं होता है साफ?, आज ही खाएं ये चीज और फिर देखें कमाल

Which Vitamin Deficiecny Cause Constipation: कब्ज एक ऐसी समस्या है जो आपके पूरे दिन को खराब कर सकता है. आज के समय में लोगों का लाइफस्टाइल और खानपान ऐसा है जिसकी वजह से लोग कब्ज की चपेट में आ जाते हैं. कब्ज होने पर पेट फूलना, भारीपन, बेचैनी और सुबह पेट साफ ना होने जैसे लक्षण समझ आते हैं. अमूमन लोगों को लगता है कि पेट साफ ना होना और कब्ज की समस्या होने की वजह खराब लाइफस्टाइल और खराब खानपान है. या फिर कम फाइबर, कम पानी पीना या ज्यादा भारी भोजन या बादी भोजन करने की वजह से होती है. लेकिन ये बातें पूरी तरह से सही नही हैं. आपको बता दें कि शरीर में कुछ विटामिन्स की कमी भी कब्ज की बड़ी वजह हो सकती है. कई लोगों को इस बारे में पता नहीं होता है, लेकिन कुछ विटामिन्स आपकी आंतों को चलाते हैं और डाइजेशन को ठीक रखने में भी मदद करते हैं. जब आपके शरीर में इन विटामिन की कमी हो जाती है, तो आंतों की गति धीमी हो जाती है और कब्ज की समस्या शुरू हो जाती है. तो चलिए आपको बताते हैं कि किन विटामिन की कमी आपकी पेट को खराब और कब्ज का शिकार बना सकते हैं.

किन विटामिन की वजह से पेट रहता है खराब ( Which Vitamin Deficiency Cause Constipation)

विटामिन डी की कमी

अगर आपको लगता है कि शरीर में विटामिन डी की कमी सिर्फ आपकी हड्डियों पर असर डालती है तो ये गलत हैं. बता दें कि विटामिन डी आपकी हड्डियों के साथ ही आपकी आंतों की मसल्स के लिए भी जरूरी होता है. शरीर में इसकी कमी से आंतों की कार्यशैली स्लो होने लगती है. जिससे स्टूल टाइट हो जाता है और कम निकलता है. जिन लोगों में विटामिन डी कम होता है, उन्हें अक्सर कब्ज की शिकायत ज्यादा होती है.

इसकी कमी दूर करने के लिए सुबह की हल्की धूप, सप्लीमेंट्स, फोर्टिफाइड दूध या अनाज खाना फायदेमंद हो सकता हैं.

विटामिन बी1 (थायमिन) की कमी

विटामिन बी1 डाइजेशन और एनर्जी बनाने के लिए बेहद जरूरी होता है. जब हमारे शरीर में ये कम हो जाता है, तो खाने को पचाने में बहुत समय लगता है, जिससे कब्ज और भारीपन हो सकता है. अगर आप इसकी कमी को पूरा कर देते हैं तो आपका डाइजेशन भी सुधर जाएगा और कब्ज से भी राहत मिल सकती है.

विटामिन सी की कमी

विटामिन सी का एक कार्य ह्यूमन वेस्ट में पानी खींचने में मदद करता है, जिस वजह से वो वेस्ट मुलायम बनता है और आसानी से निकल जाता है. शरीर में इसकी कमी से ह्यूमन वेस्ट सूख सकता है और कब्ज की समस्या बन सकती है.

आप अपनी डाइट में संतरा, नींबू, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च और खट्टे फलों को शामिल करें. इसके साथ ही आप इसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं.

विटामिन बी12 की कमी

शरीर में विटामिन बी12 की कमी आंतों की नसों को हेल्दी रखने में मदद करती है. जब ये कम हो जाता है, तो आंतों की स्पीड स्लो पड़ जाती है, जिससे कब्ज की समस्या हो सकती है. जिन लोगों का बी12 कम होता है उनको अक्सर थकान और कमजोरी भी महसूस होती है.

इसके लिए मछली, अंडे, डेयरी या फोर्टिफाइड चीजों का सेवन करना फायदेमंद होता है.

विटामिन की कमी होने के नुकसान

आपको शायद ये जानकर थोड़ा अजीब लगे लेकिन विटामिन की थोड़ी सी कमी भी आपके पाचन तंत्र पर असर डाल सकती है और आंतों को स्लो कर सकती है. अगर आपको लंबे समय तक कब्ज की शिकायत है तो आपको इसकी जांच करवा लेनी चाहिए.

