वजन कम करने वाले फूड्स

Which Foods Reduce Weight: आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं, जो न सिर्फ पेट भरते हैं, बल्कि शरीर की चर्बी घटाने में भी मदद कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो जादुई फूड्स. 

5 foods to eat to lose weight

Which Foods Reduce Weight: घंटों तक बैठकर काम करना, जंक फूड का ज्यादा सेवन, चिंता और स्ट्रेस के कारण मोटापा एक आम समस्या बनता जा रहा है, जो डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन रहा है. इसलिए समय रहते अपने खाने-पीने की आदतों को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है. वजन कम करने के लिए लोग एक्सरसाइज और दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इन सभी चीजों के साथ एक हेल्दी डाइट लेना भी बेहद जरूरी है. आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं, जो न सिर्फ पेट भरते हैं, बल्कि शरीर की चर्बी घटाने में भी मदद कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो जादुई फूड्स. 

वजन कम करने के उपाय?

ओट्स: ओट्स में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखकर भूख नहीं लगने देती. सुबह के समय नाश्ते में ओट्स का सेवन वजन कम करने के लिए बेहद फायदेमंद माना जा सकता है. आप चाहें, तो इसे दूध, दही या पानी के साथ पका कर इसका सेवन कर सकते हैं. 

ग्रीन टी: ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स और कैफीन मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं और फैट बर्न करने में मदद करते हैं. अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो दिन में 2 से 3 बार ग्रीन टी का सेवन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. 

नट्स और सीड्स: बादाम, अखरोट, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स में हेल्दी फैट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं और वजन को कम करने में मदद कर सकते हैं. रोजाना एक मुट्ठी नट्स और सीड्स का सेवन आपकी वेट लॉस जर्नी में फायदेमंद माना जा सकता है. 

नींबू पानी: रोजाना सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी में नींबू और थोड़ा सा शहद मिलाकर पीने से शरीर को डिटॉक्स किया जा सकता है और वजन घटाने में मदद मिल सकती है. ये हेल्दी ड्रिंक न केवल वेट कम करने में मदद कर सकती है, बल्कि स्किन से जुड़ी समस्याओं से भी राहत दिला सकती है. 

फल और सब्जियां: सेब, पपीता, संतरा, अमरूद जैसे फलों में लो कैलोरी और विटामिन ज्यादा होते हैं. इनका सेवन वजन को कम करने में मदद कर सकते हैं. वहीं, अगर बात करें खीरा, टमाटर, गाजर, पालक जैसी सब्जियों की तो इनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे पेट भरा रहता है और शरीर हाइड्रेट रहता है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

