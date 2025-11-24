मछली खाते समय गले में कांटा फंस जाएं तो क्या करें? जानिए यहां 5 घरेलू उपाय

Gale se Kaanta nikalne ka tarika : मछली खा रहे थे और अचानक गले में कांटा अटक गया? यह एक ऐसा अनुभव है जो लगभग हर मछली खाने वाले के साथ कभी न कभी हुआ होगा. कांटा फंसने पर सबसे पहले घबराहट होती है और फिर जोर-जोर से खांसने का मन करता है. लेकिन घबराने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि डरने से मामला और बिगड़ सकता है. अगर आपके साथ ऐसा हो जाए, तो फौरन कुछ आसान घरेलू नुस्खे अपनाकर आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. आइए जानते हैं कि जब गले में मछली का कांटा अटक जाए तो हमें क्या करना चाहिए.

गले में मछली का कांटा फंस जाए तो सबसे पहले करें ये 5 काम

सबसे पहले, बिना घबराए हल्के से खांसने की कोशिश करें. कई बार कांटा ऊपर की तरफ ही फंसा होता है और खांसने से वह बाहर निकल जाता है या नीचे चला जाता है. ध्यान रहे, ज्यादा तेज न खांसें, वरना गले में और चोट लग सकती है.

केला एक बहुत ही आसान और कारगर उपाय है. केले का एक बड़ा टुकड़ा लें और उसे बिना चबाए सीधा निगल लें. केले में चिकनाई और मोटापन होता है, जो कांटे को अपने साथ लपेटकर पेट में खींच लेता है.

ब्रेड (रोटी का टुकड़ा भी ले सकते हैं) को दूध या पानी में भिगो दें. जब यह नरम हो जाए, तो इसे गोल करके बिना चबाए निगल लें. ब्रेड कांटे को अपने अंदर फंसा लेती है और उसे पेट में पहुंचा देती है.

जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल पीने से गले में चिकनाई आती है. चिकनाई की वजह से कांटा आसानी से फिसल कर नीचे चला जाता है. एक चम्मच तेल धीरे-धीरे पी लें.

कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि कार्बोनेटेड ड्रिंक (जैसे सोडा या कोका-कोला) पीने से गले में गैस बनती है, जिससे कांटे को धक्का लगकर वह अपनी जगह से हट जाता है. एक घूंट लेकर तुरंत निगल लें.

डॉक्टर के पास कब जाएं?

अगर ये उपाय करने के बाद भी कांटा नहीं निकलता है, आपको निगलने में बहुत दर्द हो रहा है, गले से खून आ रहा है, या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो बिना देर किए तुरंत डॉक्टर या इमरजेंसी रूम में जाएं. डॉक्टर विशेष उपकरणों से कुछ ही मिनटों में कांटे को सुरक्षित रूप से निकाल देंगे. सबसे जरूरी बात, कांटा निकालने के लिए अपनी उंगली को गले में न डालें, इससे स्थिति और खराब हो सकती है.

