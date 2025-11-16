विज्ञापन
शकरकंद से बनने वाली 5 सबसे ज्यादा स्वादिष्ट और आसान रेसिपी, पहले कभी नहीं खाई होगी आपने

Easy Sweet Potato Recipes: शकरकंद सिर्फ चाट या उबली हुई सब्जी नहीं है, बल्कि यह सर्दियों की ऐसी वर्सेटाइल सब्जी है जिससे कई यूनिक, हेल्दी और बेहद टेस्टी रेसिपीज बनाई जा सकती हैं.

Best Sweet Potato Recipes: सर्दियों के मौसम की सबसे खास चीजों में से एक है शकरकंद (Sweet Potato). लोग इसे आमतौर पर सिर्फ उबालकर या चाट बनाकर खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शकरकंद से इतनी सारी मज़ेदार रेसिपीज़ बनाई जा सकती हैं कि आपका पूरा विंटर मेन्यू बदल जाए? शकरकंद न सिर्फ स्वाद में मीठा और हल्का होता है, बल्कि इसमें फाइबर, विटामिन A, पोटैशियम और एनर्जी बहुत ज्यादा होती है. इसे खाने से लंबे समय तक पेट भरा रहता है, इम्यूनिटी बढ़ती है और पाचन भी दुरुस्त रहता है.

लेकिन अक्सर लोग इसे केवल उबालकर खाने तक ही सीमित रहते हैं, जबकि सच यह है कि यह सब्जी इतनी बहुमुखी है कि इससे स्नैक्स, डेज़र्ट, टिक्की, पराठे और यहां तक की हेल्दी टोस्ट भी बनाए जा सकते हैं. आज हम आपके लिए लाए हैं शकरकंद से बनने वाली 5 सबसे आसान, सबसे स्वादिष्ट और पूरी तरह यूनिक रेसिपी, जो शायद आपने पहले कभी नहीं ट्राई की होंगी.

शकरकंद से घर पर बनाएं ये अनोखी रेसिपीज | Make These Unique Recipes at Home With Sweet Potatoes

1. शकरकंद मसाला टिक्की, क्रिस्पी और हेल्दी स्नैक

यह टिक्की आलू टिक्की का हेल्दी और ज्यादा टेस्टी वर्ज़न है. इसे आप बच्चों के लिए स्नैक्स में तैयार कर सकते हैं. ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और तेल भी बहुत कम लगता है.

कैसे बनाएं:

  • उबली और मैश की हुई शकरकंद में थोड़ा बेसन, हरी मिर्च, अदरक, धनिया, नमक और लाल मिर्च मिलाएं.
  • गोल टिक्कियां बनाकर हल्के तेल में दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेक लें.

2. शकरकंद पराठा - मीठा नहीं, मसाला फ्लेवर वाला

शकरकंद से नमकीन पराठा भी बनता है और बहुत स्वादिष्ट बनता है. यह पराठा बहुत नरम बनता है और घंटों तक टिफ़िन में भी मुलायम रहता है.

कैसे बनाएं:

  • गेहूं के आटे में मैश की हुई शकरकंद, अजवाइन, नमक, हल्दी और थोड़ा सा तेल डालकर आटा गूंथ लें.
  • सामान्य पराठे की तरह सेकें.

3. शकरकंद चिल्ला - फटाफट बनने वाला हेल्दी ब्रेकफास्ट

अगर ब्रेकफास्ट में कुछ हल्का और इंस्टेंट चाहिए, तो यह चिल्ला सबसे बढ़िया है. बिना मेहमानों को पता चले एक हेल्दी डिश टेबल पर तैयार!

कैसे बनाएं:

  • शकरकंद को कद्दूकस करके इसमें बेसन, प्याज़, हरी मिर्च, नमक और पानी मिलाकर घोल तैयार करें.
  • नॉन-स्टिक तवे पर डालकर चिल्ला की तरह सेक लें.

4. शकरकंद खीर - मीठे का अनोखा और हल्का स्वाद

मीठा खाने वालों के लिए यह एक शानदार रेसिपी है. यह खीर पेट पर हल्की, स्वाद में बेहद अनोखी और बच्चों की फेवरेट बन सकती है.

कैसे बनाएं:

  • दूध गर्म करें और इसमें कद्दूकस की हुई शकरकंद डालें.
  • चीनी या गुड़, इलायची पाउडर और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स मिलाएं.
  • 10–12 मिनट में हल्की और मलाईदार खीर तैयार.

5. शकरकंद चीज़ बॉल्स - बच्चों की फेवरेट पार्टी स्नैक

शकरकंद से बनने वाला यह स्नैक बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है. बाहर कुरकुरा और अंदर पिघला हुआ चीज, कमाल का टेस्ट!

कैसे बनाएं:

  • मैश्ड शकरकंद में काली मिर्च, नमक और सूजी मिलाएं.
  • अंदर छोटे-छोटे चीज़ क्यूब डालकर बॉल्स बनाएं.
  • हल्के तेल में गोल्डन फ्राई करें या एयर फ्राई कर लें.

