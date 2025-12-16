बच्चों को रोज 2 तो व्यस्कों को कितने अखरोट खाना चाहिए, रोज अखरोट खाने के 4 फायदे

Walnut Health Benefits: दिमाग की तरह दिखने वाले अखरोट को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसे मेमोरी को बढ़ाने के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इसमें फाइबर, मैंगनीज, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, कैल्शियम, जिंक, पोटैशियम, विटामिन बी 6, फोलेट और थियामिन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अखरोट को खाने से क्या होता है. आइए इस बारे में क्लिनिकल न्यूट्रिशन, FMRI गुड़गांव की डॉक्टर दीप्ति खटूजा से जानते हैं.

डॉक्टर दीप्ति खटूजा बताती हैं कि पहले के समय में हमारे पास इतने ऑप्शन नहीं थे. इसलिए हर एक फूड को किसी न किसी ऑर्गन के साथ जोड़ा जाता था. क्योंकि ऐसे में इन्हें याद रखने में आसानी होती थी. जैसे दिमाग के लिए अखरोट तो किडनी के लिए राजमा. अखरोट को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है.

अखरोट खाने के फायदे- (Akhrot Khane Ke Fayde)

1. ब्रेन-

अखरोट में भरपूर मात्रा में ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो मस्तिष्क की कोशिकाओं (न्यूरॉन्स) को मजबूत बनाता है. इसे रोजाना खाने से दिमाग को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है.

2. कोलेस्ट्रॉल-

अखरोट कोलेस्ट्रॉल (Cholesterol) के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि, इसमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड (ALA), पॉलीअनसैचुरेटेड फैट, और फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं.

3. दिल के लिए-

दिल के लिए अखरोट बहुत फायदेमंद होते हैं क्योंकि, इनमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) घटाते हैं, अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) बढ़ाते हैं. जिससे दिल को सेहतमंद रखने में मदद मिल सकती है.

4. प्रोटीन-

अखरोट में प्रोटीन होता है और यह प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अखरोट को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

एक दिन में कितने अखरोट खाना चाहिए- (Ek Din Mein Kitne Akhrot Khaye)

डॉक्टर दीप्ति खटूजा का कहना है कि आप एक दिन में एक मुट्ठी अखरोट का सेवन कर सकते हैं. लेकिन ये पूरी तरह से उम्र पर निर्भर करता है. बच्चों को 2 अखरोट से ज्यादा नहीं देना चाहिए.

