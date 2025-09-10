विज्ञापन
विशेष लिंक

बादाम खाने का क्या है सही तरीका, जानें किन लोगों को और कैसे खाना चाहिए ये ड्राई फ्रूट्स

Almond Benefits: बादाम एक ऐसा ड्राई फ्रूट्स है जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. अगर आप रोजाना इसका सेवन करते हैं, तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
बादाम खाने का क्या है सही तरीका, जानें किन लोगों को और कैसे खाना चाहिए ये ड्राई फ्रूट्स
Almond Benefits: इन 5 समस्याओं के लिए काल है भीगे बादाम का सेवन.

Soaked Almond Benefits: ड्राई फ्रूट्स का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. अगर आप रोजाना बादाम का सेवन करते हैं, तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. क्योंकि इसमें विटामिन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफेनोल्स, हेल्दी फैट, प्रोटीन, जिंक, मैग्नीशियम और ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे मिनरल्स से भरपूर गुण पाए जाते हैं, जो शऱीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बादाम को खाने का सही तरीका क्या है. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. हर ड्राई फ्रूट्स को खाने का सही समय और सही तरीका होता है. अगर आप इसे सही समय पर खाते हैं तो शरीर को अधिक लाभ पहुंचा सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं.

भीगे बादाम खाने के फायदे- (Bheege Badam Khane Ke Fayde)

1. दिल के लिए-

बादाम भिगोने से विटामिन ई की उपलब्धता बढ़ सकती है. विटामिन ई हार्ट के लिए अच्छा माना जाता है. अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो सुबह के समय भीगे बादाम का सेवन कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- इन 5 समस्याओं के लिए काल है ये मसाला, जानें किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Pexels

2. डायबिटीज के लिए-

भीगे बादाम का ग्लाइसिमिक इंडेक्स कम होता है और इसमें फ़ाइबर भी होता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है. अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो बादाम को भीगो कर ही खाएं. 

3. पाचन के लिए-

बादाम एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा सोर्स है और जब हम उन्हें भिगोते हैं, तो इनका लाभ कई गुना बढ़ जाता है, जो पाचन के लिए अच्छा है. अगर आप पाचन की समस्या को कम करना चाहते हैं, तो बादाम को भिगोकर ही खाएं.

4. आंखों के लिए-

भीगे बादाम में विटामिन ई और ज़िंक होता है, जो आंखों से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकता है. आंखों को हेल्दी रखने के लिए आप बादाम को भीगो कर खा सकते हैं. 

5. स्किन के लिए-

भीगे बादाम में एंटी-ऑक्सीडेंट्स और विटामिन-ई होता है, जो स्किन को मॉइश्चराइज़ कर डार्क सर्कल्स को कम कर सकता है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
What Is The Right Ways To Eat Almond Soaked Dry And Roasted, Badam Khane Ka Sahi Tarika, Soak Almond Overnight Eat In The Morning, Khali Pet Bheege Badam Khane Ke Fayde, Soaked Almond Overnight Eat In The Morning On Empty Stomach, Soaked Almond Overnight, Soaked Almond Benefits, Who Should Eat Soaked Almond, Soaked Almond For Digestion, Soaked Almond For Diabetes, Soaked Almond For Heart, Soaked Almond For Skin, Soaked Almond For Eyes Power, What Happens If You Eat Soaked Almond, Why Should Eat Soaked Almond, Almond Benefits In Hindi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com