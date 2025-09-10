बादाम खाने का क्या है सही तरीका, जानें किन लोगों को और कैसे खाना चाहिए ये ड्राई फ्रूट्स

Soaked Almond Benefits: ड्राई फ्रूट्स का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. अगर आप रोजाना बादाम का सेवन करते हैं, तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. क्योंकि इसमें विटामिन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफेनोल्स, हेल्दी फैट, प्रोटीन, जिंक, मैग्नीशियम और ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे मिनरल्स से भरपूर गुण पाए जाते हैं, जो शऱीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बादाम को खाने का सही तरीका क्या है. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. हर ड्राई फ्रूट्स को खाने का सही समय और सही तरीका होता है. अगर आप इसे सही समय पर खाते हैं तो शरीर को अधिक लाभ पहुंचा सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं.

भीगे बादाम खाने के फायदे- (Bheege Badam Khane Ke Fayde)

1. दिल के लिए-

बादाम भिगोने से विटामिन ई की उपलब्धता बढ़ सकती है. विटामिन ई हार्ट के लिए अच्छा माना जाता है. अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो सुबह के समय भीगे बादाम का सेवन कर सकते हैं.

Photo Credit: Pexels

2. डायबिटीज के लिए-

भीगे बादाम का ग्लाइसिमिक इंडेक्स कम होता है और इसमें फ़ाइबर भी होता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है. अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो बादाम को भीगो कर ही खाएं.

3. पाचन के लिए-

बादाम एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा सोर्स है और जब हम उन्हें भिगोते हैं, तो इनका लाभ कई गुना बढ़ जाता है, जो पाचन के लिए अच्छा है. अगर आप पाचन की समस्या को कम करना चाहते हैं, तो बादाम को भिगोकर ही खाएं.

4. आंखों के लिए-

भीगे बादाम में विटामिन ई और ज़िंक होता है, जो आंखों से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकता है. आंखों को हेल्दी रखने के लिए आप बादाम को भीगो कर खा सकते हैं.

5. स्किन के लिए-

भीगे बादाम में एंटी-ऑक्सीडेंट्स और विटामिन-ई होता है, जो स्किन को मॉइश्चराइज़ कर डार्क सर्कल्स को कम कर सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)