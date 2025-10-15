बादाम को अगर बिना भिगोए छिलके के साथ खा लेंगे तो क्या होगा?

Badam Khane ka Sahi Tarika Kya Hai: बादाम का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है. बादाम को ड्राई फ्रूट्स का राजा कहा जाता है. इसकी वजह हैं इसमें पाया जाने वाला पोषक तत्व प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, फाइबर, विटामिन E, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. इसलिए इसका सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है. अमूमन हमें बादाम को भिगोकर खाने की सलाह दी जाती है. इसको रातभर के लिए भिगोकर सुबह इसको छीलकर खाया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग आलस की वजह से इसको बिना भिगोए छिलके के साथ ही खा लेते हैं. ऐसे में मन में सवाल उठता है कि क्या बादाम को इस तरह से खाना ठीक है? आइए जानते हैं आखिर क्या है वजह कि इसको छीलकर खाना ही सही है.

बादाम को भिगोकर खाना क्यों है बेहतर

आयुर्वेद की मानें तो बादाम को पानी में भिगो कर खाने से उसका पित्त दोष कम होता है और वो पचने में भी आसान हो जाता है.

बादाम को भिगोने से इसके भूरे रंग की स्किन पर चढ़ी टैनिन लेयर हट जाती है. ये लेयर शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण में रूकावट डाल सकती है.

बादाम को भिगोकर खाने से इसमें विटामिन E और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में बेहतर तरीके से अवशोषित हो जाते हैं.

जिन लोगों का पाचन तंत्र कमजोर होता है इसके साथ ही बच्चों-बुजुर्गों के लिए भी बादाम को भिगोकर खाना ज्यादा फायदेमंद होता है.

अगर बादाम को बिना भिगोए खाएंगे तो क्या होगा

पचाने में परेशानी

कच्चा और सूखा बादाम खाने में कठोर होता है, जिससे उसको चबाना और पचाना दोनों ही मुश्किल हो सकता है.

पोषक तत्वों का कम अवशोषण

बादाम के छिलके में मौजूद टैनिन और फाइटिक एसिड शरीर को कैल्शियम, जिंक और आयरन जैसे मिनरल्स को अवशोषित करने से रोकते हैं.

गैस या एसिडिटी की संभावना

कई बार ऐसा होता है कि जब कुछ लोग बादाम को बिना भिगोए खाते हैं तो इससे उनको पेट में भारीपन, गैस या जलन जैसी समस्या हो सकती है.

ज्यादा कैलोरी

बादाम को बिना भिगोए अगर सूखा ज्यादा मात्रा में खा लिया जाता है तो इससे अनजाने में कैलोरी का सेवन बढ़ सकता है.

क्या छिलके के साथ बादाम खाना नुकसानदायक है?

आपको बता दें कि बादाम का छिलका पूरी तरह से नुकसानदायक नहीं है. इसमें फाइबर और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो सेहत के लिए अच्छे भी होते हैं. लेकिन अगर इनका रोजाना सेवन ज्यादा मात्रा में किया जाए तो ये कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं. खासकर उन लोगों के लिए जिनका डाइजेशन कमजोर होता है या फिर जिनको एसिडिटी की समस्या होती है.

बादाम खाने का सही तरीका क्या है?

रात में 4–6 बादाम पानी में भिगो दें.

सुबह छिलका उतारकर खाली पेट या दूध के साथ खाएं.

गर्मियों में सादे पानी में और सर्दियों में गुनगुने पानी में भिगोएं.

चाहें तो इन्हें स्मूदी, खीर या सलाद में भी मिला सकते हैं.

