रोजाना बादाम खाने से क्या होता है, 1 दिन में कितना बादाम खाना चाहिए? जानिए सेहत पर क्या पड़ता है असर

Badam Khane Ke Fayde: बादाम को सेहत का खजाना माना जाता है. इसमें मौजूद प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और हेल्दी फैट्स न सिर्फ दिमाग, बल्कि पूरे शरीर की सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. नियमित रूप से इनका सेवन शरीर को कई रोगों से लड़ने की ताकत दे सकता है. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं रोजाना बादाम खाने के क्या फायदे हैं और किन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन?

बादाम खाने के फायदे और नुकसान

दिमाग: बादाम में पाया जनेड वाला विटामिन ई, ओमेगा-3 फैटी एसिड और कई जरूरी तत्व दिमाग की कोशिकाओं को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं. रोजाना बादाम खाने से याददाश्त बेहतर हो सकती है और दिमाग को एक्टिव रखा जा सकता है.

हार्ट: बादाम में मौजूद हेल्दी फैट्स दिल के सेहत के लाभदायक माने जाते हैं, रोजाना बादाम खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है और दिल की बीमारियों का खतरा घट सकता है. नियमित रूप से बादाम खाने से दिल को मजबूत बनाया जा सकता है.

वजन: बादाम में भले ही कैलोरी हो, लेकिन ये पेट को लंबे समय तक भरा रख सकता है, जिससे ज्यादा खाने की इच्छा कम होती है और वजन को कंट्रोल में रखने में मदद मिल सकती है. इसका सेवन वजन कम करने में मदद कर सकता है.

हड्डियां: बादाम कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस से भरपूर होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है. नियमित रूप से इसका सेवन बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए फायदेमंद माना जा सकता है और हड्डियों में दर्द, कमजोरी और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों का खतरा कम कर सकता है.

पाचन: फाइबर से भरपूर बादाम पाचन में सुधार कर सकता है. यह कब्ज से राहत दिला सकता है है और आंतों को साफ रख सकता है. रोज सुबह भीगे हुए बादाम खाने से पाचन को मजबूत किया जा सकता है और पेट से जुड़ी समस्याओं में राहत पाई जा सकती है.

1 दिन में कितने बादाम खाएं?

रोजाना 5 से 7 बादाम से ज्यादा न खाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)