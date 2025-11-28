सर्दियों में सुबह खाली पेट क्या खाऊं? भीगा हुआ बादाम, अंजीर, अखरोट या काजू कौन है ज्यादा फायदेमंद

Soaked Dry Fruits Benefits: ड्राई फ्रूट्स का सेवन सेहत के लिए लाभदायी माना जाता है. खासकर सर्दियों में तो इसको लोग मजे से खाते हैं क्योंकि ये सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं और बदलते मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाने में भी मदद कर सकते हैं. ये शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं. लेकिन कई बार मन में ये सवाल उठता है कि आखिर सुबह खाली पेट कौन-कौन से ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए. किन नट्स को खाने से ज्यादा फायदा मिलेगा. फोर्टिस अस्पताल गुरुग्राम में डायटेटिक्स विभाग की प्रमुख दीप्ति खाटूजा ने इस बारे में बात की जिसमें उन्होंने बताया कि सुबह खाली पेट कौन से नट्स को खाना ज्यादा फायदेमंद है और इनका शरीर पर क्या असर पड़ेगा.

सुबह खाली पेट बादाम खाने के फायदे (What happens if we eat soaked almonds Empty Stomach Every Morning?)

दीप्ति खाटूजा ने बताया के बादाम को रात भर के लिए भिगोकर सुबह इसका छिलका हटाकर खाली पेट खाने से इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व शरीर में सही से अवशोषित होते हैं. इसमें पाया जाने वाले विटामिन्स और पोषक तत्व स्किन, हार्मोंस को बैलेंस करने में मदद करते हैं. इसमें हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बेहद लाभदायी होता है.

सुबह खाली पेट अंजीर खाने के फायदे (What happens if we eat soaked Figs Empty Stomach Every Morning?)

सुबह खाली पेट भीगी हुई अंजीर का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो पेट को साफ रखने में मदद करता है. इसके साथ ही इसमें आयरन पाया जाता है जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करते हैं. इसका सेवन आपको शारीरिक कमजोरी को दूर करने और एनर्जी देने में मदद करता है.

ये भी पढ़ें: रात को सोने से पहले लौंग का पानी पीने से क्या होगा? 3-4 दिन पीने के बाद ही दिखेगा असर

सुबह खाली पेट छुआरा खाने के फायदे (What happens if we eat soaked Chuara Empty Stomach Every Morning?)

खाली पेट भीगे हुए छुआरे का सेवन पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है. इसके साथ ही ये कब्ज जैसी समस्या से भी राहत दिलाने में मदद करता है. इसके साथ ही ये हड्डियों को भी मजबूती देने में मदद करता है. इसमें पाया जाने वाला कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस की मात्रा अच्छी पाई जाती है, जो ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या से भी छुटकारा दिला सकता है.

सुबह खाली पेट काजू खाने के फायदे (What happens if we eat soaked Kaju Empty Stomach Every Morning?)

खाली पेट भीगे हुए काजू खाने से पाचन में सुधार, वजन नियंत्रण, और हड्डियों को मजबूती जैसे कई फायदे होते हैं. ये याददाश्त को बढ़ाने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है, हार्ट हेल्थ को भी बेहतर बनाता है, और स्किन व बालों के लिए भी फायदेमंद होता है.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)