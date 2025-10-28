Pani Puri: क्या आप जानते हैं पानी पूरी के 5 अलग और दिलचस्प नाम?

5 Different Names Of Pani Puri: पानी पुरी का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. भारत का ऑल टाइम फेवरेट स्ट्रीट फूड है पानी पूरी. जिसे हर कोई खाना पसंद करता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पानी पूरी को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. हालांकि ज्यादातर मामलों में रेसिपी लगभग समान है, लेकिन उनके स्वाद में काफी अंतर हो सकता है. ठीक यही कारण है इसके नाम अलग होने का. तो चलिए जानते हैं किस जगह क्या नाम लिया जाता है इसका.
पानी पुरी के 5 अलग-अलग नाम- (Pani Puri Ke Name)
1. पानी पूरी-
पानी पुरी एक फ्राई खोखली और गोल पूरियां जिसमें इमली की चटनी, आलू, छोले और चाट मसाला के साथ मीठा और मसालेदार पानी भरा होता है. पानी पूरी एक लोकप्रिय स्ट्रीट स्नैक है जो गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और नेपाल सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्वाद में भिन्न होता है.
2. गोल गप्पे-
दिल्ली, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में इसे गोल गप्पे के रूप में जाना जाता है. गोल गप्पे को आलू, छोले, चटनी के मिश्रण से बनाया जाता है और टेंगी पानी के साथ सर्व किया जाता है.
3. फुचका-
पानी पूरी को भारत के पूर्वी राज्यों जैसे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में फुचका के रूप में जाना जाता है. एक फुचका को उबले हुए चने और मसले हुए आलू के मिश्रण से बनाया जाता है, चटनी टेंगी होती है और पानी मसालेदार होता है.
4. पानी के बताशे-
यह नाम उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है. पूरी समान हैं लेकिन पानी में अलग-अलग स्वाद मिलेगा.
5. फुलकी-
उत्तर प्रदेश, गुजरात और नेपाल में पानी पूरी को 'फुल्की' के रूप में भी जाना जाता है. तैयारी में कोई अंतर नहीं है केवल नाम है जो अलग है.
